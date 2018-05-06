〔地震〕八丈島東方沖でM6.0、若干の海面変動の可能性も被害の心配なし(5/6)
気象庁によると、6日15:04頃、八丈島東方沖を震源とするM6.0の地震がありました。なお、この地震では震度を観測していません。
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月6日15:04頃
・震源地 ：八丈島東方沖(北緯32.2度、東経140.2度 八丈島の南南東110km付近)
・震源の深さ：ごく浅い
・地震の規模：M6.0(推定)
■津波予報〔気象庁〕
・日本国内で若干の海面変動が予想される沿岸(津波被害の心配なし)
伊豆諸島
※これらの沿岸では、今後2〜3時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高い。
※ライブドアニュース配信記事・写真の無断転載を禁じます。
この地震により、日本の沿岸では若干の海面変動があるかもしれませんが、被害の心配はありません。
■発生事象
・発生日時 ：5月6日15:04頃
・震源地 ：八丈島東方沖(北緯32.2度、東経140.2度 八丈島の南南東110km付近)
・震源の深さ：ごく浅い
・地震の規模：M6.0(推定)
■津波予報〔気象庁〕
・日本国内で若干の海面変動が予想される沿岸(津波被害の心配なし)
伊豆諸島
※これらの沿岸では、今後2〜3時間程度は若干の海面変動が継続する可能性が高い。
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