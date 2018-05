23歳の男性といえば、社会に出て友人達とお酒を酌み交わしたり早ければ結婚ということもある時期だろう。しかしインドに住むある23歳男性は、生後6か月あたりで時間が止まってしまったようだ。外見や仕草も完全に幼児のままの状態である。『The Sun』『Sunshine Coast Daily』などが伝えている。インドのパンジャーブ州に住むジャグター・シンさん(Jagtar Singh、50)とマンジート・カウアさん(Manjeet Kaur)夫妻に23年前の1995年、元気な男の赤ちゃんが産まれた。名前はマンプリート(Manpreet)と名付けられ、両親に大事に育てられた。しかし生後6か月頃から彼に異変が起きた。身長や体重に増加が見られず、1歳になる頃には成長が完全に止まってしまったというのだ。当時、両親は地元の開業医であるヘムラジ医師(Doctor Hemraj)を頼ったところ、「稀な 病気 で甲状腺になんらかの異常がある」と診断されたが、正確な原因を知るためには高額な検査費用が必要とのことだった。両親は小さな農場を経営して暮らしており、検査や治療費を出せずにいた。それでも諦めず度々他の医師にも息子を診てもらっていたが、ヘムラジ医師と同じような答えしか得られなかった。一部の学者は、小人症とも言われる世界でも300ほどしか例がないラロン症候群ではないかと見ている。これは子どもの成長に重要なインスリン様成長因子1(IGF-1)というホルモンの不在によって起こる病だ。後に両親は、生活に十分な収入が得られないことに加え、フルタイムの介護が必要なマンプリートさんの世話が出来なくなったため、112キロ離れたヒサールという町に住む叔父のカランビア・シンさん(Karanvir Singh、45)と叔母のラクウィンダー・カウアさん(Lakhwinder Kaur、42)夫妻のもとにマンプリートさんを委ねた。現在23歳になったマンプリートさんは身長60センチ、体重は5キロほどで外見や精神年齢も幼児のままだ。きちんとした会話をすることはないが、時にはマアア(お母さん)やママ(おじさん)などの言葉を話し、ジェスチャーを使いコミュニケーションをとることもある。また普通に笑ったり泣いたり、叫んだりもしているという。カランビアさん夫妻はマンプリートさんを我が子のように溺愛しているようだ。かつて何度か実の両親のところへマンプリートさんを帰したことがあるが、とたんに食べることを止めて泣き続けたと言い、カランビアさん夫妻のもとへ戻ると安心した様子を見せたそうだ。カランビアさんは「私達はこの子をとても愛している。この子がここから去ることを考えると心が沈んだ気分になる」と明かしている。そんなマンプリートさんは、12歳の頃から地元で「ヒンズー教の神の化身」と崇められており、毎日礼拝に訪れる人もいるという。稀な疾患を抱えているにもかかわらず、人々から愛されるマンプリートさんのことをカランビアさんはこのように話している。「この子は赤ちゃんのようによく笑います。時々何か大きな物音がした時だけ怖がって泣くことがありますが、普段は滅多に泣くことはありません。本当に愛嬌のある子で、誰かが来ると手で大きく自分をアピールして構ってもらおうとするのです。」マンプリートさんの従弟であるマンデープさん(Mandeep)も、数人の医師にマンプリートさんを連れていったが状態が改善することは無かったそうだ。しかしながらマンデープさんは「私達は彼の運命を受け入れることにしています。陽気な彼のおかげで私達の環境はとても良いものとなっていますから」と語る。カランビアさんとマンデーブさんは運転手の仕事をしており、かろうじて家族を養っているが、マンプリートさんを設備の整った病院へ連れて行くためには5,400ポンド(約80万円)ほどの費用が必要となる。そのため現在は、寄付を募っている最中とのことだ。画像は『The Sun 2018年4月26日付「ADULT BABY Man, 23, trapped inside body of baby after he stopped growing before he could walk or talk」(IMAGE:MEDIA DRUM WORLD)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)