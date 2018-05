今注目の話題作『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』が5月12日(土)より新宿バルト9他にて全国公開となる。今回は、5月5日の子どもの日にちなんで、今注目すべきハリウッド三大天才子役子役一挙ご紹介!併せて、主演のブルックリン・プリンスのインタビュー映像も公開!

■小さなスーパースター ブルックリン・キンバリー・プリンス

7歳にして大物女優の風格漂うインタビュー映像も解禁!

2010年5月4日アメリカ・フロリダ州生まれ8歳

5月12日に公開される映画『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』ではアイスクリームが大好きでおてんばなイタズラっ子ムーニーを熱演!本作での演技が評価され数々のブレイクスルー賞を受賞。また、この作品で世界から絶賛されている監督のショーン・ベイカーは「彼女はアドリブがとっても上手いんだ。アドリブは演技の基礎がなっていないとできないことだけど、彼女のアドリブはとってもユニークで面白いんだ。」と女優としてべた褒め! 1月に行われたニューヨーク映画祭ではこんなポーズをとっちゃうなど大物女優の風格が漂う8歳の天才女優。また今回解禁となるインタビュー映像ではインタビュー当時7歳とは思えない堂々たる受け答えや、この映画が抱える社会的問題を良く理解していて“この娘只者ではない!”と思わせるインタビュー映像である。

劇中では可愛いけど憎めない生意気なセリフやイタズラばかりして大人を困らせる天真爛漫な演技に注目したい。

■『フロリダ・プロジェクト 真夏の魔法』

5月12日(土)新宿バルト9ほか全国ロードショー

■ハリウッド一のイケメン天才子役ジェイコブ・トレンブレイ

2006年10月5日カナダ生まれ11歳

『ルーム』(15)で第88回アカデミー賞にノミネートされるなど一躍世界中から注目を集めた天才子役!6月15日公開の『ワンダー 君は太陽』では生まれつき特別な顔を持つ少年という難しい役に挑戦し、数々の批評家映画賞にノミネート、さらなる演技力を見せつけた。待機作にはグザヴィエ・ドラン監督の『The Death and Life of John F. Donovan』、今秋全米公開予定プレデターシリーズの最新作『The Predator』があり、これからの活躍に目が離せない実力派天才子役だ。

■『ワンダー 君は太陽』

6月15日(金)よりTOHOシネマズ 日比谷ほか全国公開

■『gifted/ギフテッド』で大ブレイク!注目の美少女マッケンナ・グレイス

2006年6月25日アメリカ・テキサス州生まれ11歳

昨年公開された『gifted/ギフテッド』で天才少女を演じ、演技力だけではなくそのキュートなルックスで人気を集めInstagramのフォロワーは552,000人(2018.4.21現在)以上の注目の美少女!5月4日公開の『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』では主人公のマーゴット・ロビー演じるトーニャ・ハーディングの幼少期(8歳〜12歳役)を演じている。アカデミー賞助演女優賞に輝いた母親役のアリソン・ジャネイによる超スパルタ指導に耐えながらフィギュアスケートの練習に励む姿に注目だ。

■『アイ,トーニャ 史上最大のスキャンダル』

TOHOシネマズ シャンテ他にて全国公開中

