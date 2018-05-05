絶品メンチカツがバーガーになって復活！コク増しチーズ＋ダブルメンチ増しも可能
恵比寿「黒毛七厘」で販売されていたビッグボールメンチが「メンチカツバーガー」へと姿を変え、「HENRY’S BURGER」秋葉原店限定で復活します。
チーズ量がものすごい! ガストの「チーズINハンバーグ」に、まさかの“チーズをオン”した新作登場
第1回「肉フェス」では、開場15分で約1,000個が連日完売となっていたという「ビッグボールメンチ」。今回満を持して「メンチカツバーガー」へ姿を変えて秋葉原店限定で復活！
「黒毛七厘」からの技と、「HENRY’S BURGER」のシンプルさはそのままに、新たなアイディアも組み入れ、今までにない奥行きのあるメンチカツバーガーが誕生しました。
〈「メンチカツバーガー」5つのこだわり〉
・「HENRY’S BURGER」自慢の「黒毛和牛100％・超粗挽きパティ」
・特製オリジナル「ダブルソース」使用
・カツには定番の「たっぷりキャベツ」
・コク増しチェダーチーズ＆ピリッと効かせる「意外な隠し味」
・オーダーからの「揚げたて」メンチ！
【メンチカツバーガーメニュー概要】
＜単品＞
チーズメンチカツバーガー・シングル ￥960
チーズメンチカツバーガー・ダブル ￥1,280
＜コンボ＞
チーズメンチカツバーガーコンボ・シングル／FRENCHFRIES／DRINK ￥1,330
チーズメンチカツバーガーコンボ・ダブル／FRENCHFRIES／DRINK ￥1,630
FIJI WATER／Sparkling water ￥270
COLA／COLA NEX or ZERO／GINGER ALE／ORANGE JUICE／OOLONG TEA／ICE TEA／COFFE(HOT／ICE) ￥270
CAFE LATTE(HOT／ICE) ￥320(COMBO＋￥50)
BEER ￥540(COMBO＋￥270)
WINE white & red ￥450(COMBO＋￥210)
【HENRY’S BURGER Akihabara】
所在地：〒101-0021 東京都千代田区外神田3-7-13
通称「秋葉原ジャンク通り」沿い
Tel：03-6206-8841
最寄駅：JR 秋葉原駅徒歩8分／東京メトロ銀座線 末広町駅徒歩3分
営業時間：11:00-20:00
定休日：無休(年末年始を除く)