¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤Î¤¹¤°¤Ë¤Ï²ò·è¤Ç¤¤Ê¤¤Çº¤ß
JR¿·¶¶±Ø¤ÈÍÌ¾¤ÊSL¹¾ì¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¡ÊÊÔ½¸Éô»£±Æ¡Ë
¡Ö¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò·×²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¼Â¸½¤¹¤ë¤Î¤ÏÁá¤¯¤Æ5¡¢6Ç¯Àè¡£¤½¤Î´Ö¤ËÂçÃÏ¿Ì¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤È¤â¸Â¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÂÑ¿Ì²þ½¤¤Î¸¡Æ¤¤ò»Ï¤á¤¿¡£ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ÎÈñÍÑ¤ò¤É¤¦³ÎÊÝ¤¹¤ë¤«¡×
¤ª¤¸¤µ¤ó¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ÎÀ»ÃÏ¡¢JR¿·¶¶±Ø¤Î±ØÁ°¤Ë·ú¤Ä¡Ö¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¡×¤¬¡¢ÂÑ¿Ì¶¯ÅÙÉÔÂ¥Ó¥ë¤È¤·¤Æ¡Ö¼ÂÌ¾¡×¤ò¸øÉ½¤µ¤ì¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó³¹Æ¬¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¾ì½ê¤ÎÄêÈÖ¡¢¿·¶¶SL¹¾ì¤ËÌÌ¤·¡¢1971Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿ÃÏ¾å11³¬ÃÏ²¼4³¬¤Î¾¦¶È¡¦¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Ç¤¢¤ë¡£
3·î29Æü¤ËÅìµþÅÔ¤¬È¯É½¤·¤¿¡ÖÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë·úÃÛÊª¤ÎÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ·ë²ÌÅù¤Î¸øÉ½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤Ç¡¢Æ±¥Ó¥ë¤Ï¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¡Á7¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ö°ÂÁ´À¤ÎÉ¾²Áµ¡×¤Î·úÊª¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ç¤â¡ÖÆÈ¼«¥Þ¥Ã¥×¡ªÅìµþ23¶è¡Ø´í¤Ê¤¤·úÊª¡Ù¤Ï¤³¤³¤À¡×¡Ê4·î13ÆüÇÛ¿®¡Ë¡¢¡ÖÃí°Õ¡ªÅìµþ23¶è¡ØÂçÄÌ¤ê±è¤¤¡Ù´í¤Ê¤¤¥Ó¥ë°ìÍ÷¡×¡Ê4·î20ÆüÇÛ¿®¡Ë¡¢¡ÖÏ»ËÜÌÚ¥í¥¢¥Ó¥ë¤¬»Ñ¤ò¾Ã¤µ¤¶¤ë¤òÆÀ¤Ê¤¤»ö¾ð¡×¡Ê4·î25ÆüÇÛ¿®¡Ë¤Ç¡¢¤³¤ÎÌäÂê¤ò¾Ü¤·¤¯ÄÉ¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë
JR»³¼êÀþ±èÀþ¤Î±ØÁ°ÃÏ¶è¤Ç¼¡¤«¤é¼¡¤ÈÂçµ¬ÌÏ¤ÊºÆ³«È¯»ö¶È¤¬¿Ê¤à¤Ê¤«¡¢JR¿·¶¶±ØÁ°¤Ï¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥È¥í´¶¤¬Éº¤¦»Ñ¤Ç¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤è¤¦¤ä¤¯¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨·×²è¤¬Æ°¤½Ð¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢2Ç¯Á°¤Î2016Ç¯3·î¡£ÌîÂ¼ÉÔÆ°»º¤ÈNTTÅÔ»Ô³«È¯¤¬»ö¶È¶¨ÎÏ¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡Ö¿·¶¶±ØÀ¾¸ýÃÏ¶è»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯½àÈ÷ÁÈ¹ç¡×¤¬ÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡£
¸½ºß¤Ï¡¢¸¢Íø¼Ô¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤Ë¸þ¤±¤Æ»ö¶È¤ÎÏÈÁÈ¤ß¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÃÊ³¬¡£·ú¤ÆÂØ¤¨¼Â¸½¤Þ¤Ç¡ÖÁá¤¯¤Æ5¡¢6Ç¯Àè¡×¡Ê½àÈ÷ÁÈ¹ç¡Ë¤È¤Î¸«ÄÌ¤·¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢²áµî¤Ë¤Ï¹ÔÀ¯¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀµ¼°¤ËÇ§¤á¤é¤ì¤ë¡ÖÅÔ»Ô·×²è·èÄê¡×¤Þ¤Ç¤Ë20Ç¯°Ê¾å¤«¤«¤Ã¤¿ºÆ³«È¯»ö¶È¤â¤¢¤ë¡£ÅÔ»Ô·×²è·èÄê¤Î¸å¤â¡¢¶ñÂÎÅª¤Ê»ö¶È·×²è¤Ê¤É¤Î·èÄê¡¦Ç§²Ä¤ò·Ð¤Æ¡¢»ö¶ÈÁÈ¹ç¤Ê¤É¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¸¢ÍøÄ´À°¤ò¹Ô¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¼êÂ³¤¤ò·Ð¤Æ¡¢¤è¤¦¤ä¤¯´ûÂ¸¥Ó¥ë¤ò¼è¤ê²õ¤·¤Æ¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£
¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¿ÌÅÙ6¶¯¡Á7¤ÇÅÝ²õ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¡Ö°ÂÁ´À¤ÎÉ¾²Áµ¡×¤Î·úÊª¤Î¤Þ¤Þ¤Ç±Ä¶È¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤¬¡¢º£²ó¤Î¡Ö¼ÂÌ¾¡×¸øÉ½¤ÇÆñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï³Î¤«¤À¤í¤¦¡£Ï»ËÜÌÚ¥í¥¢¥Ó¥ë¤¬·èÃÇ¤·¤¿¤è¤¦¤ËÀè¹Ô¤·¤Æ¼è¤ê²õ¤¹¤Î¤«¡¢¸½ºß¤â¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥ó¤Ç¤Ë¤®¤ï¤¦±ØÁ°¥Ó¥ë¤òÂÑ¿Ì²þ½¤¤·¤Æ³èÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£¸·¤·¤¤È½ÃÇ¤ËÇ÷¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬Æñ¤·¤¤
1Æü¤Î¾è¼Ö¿Í°÷¤¬½ÂÃ«¤Ë¼¡¤°27Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¿·¶¶±ØÁ°¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤ë¡£1Åï¤Î·úÊª¤ò¶èÊ¬¤·¤¿ÉôÊ¬¤´¤È¤Ë½êÍ¤¹¤ë¡Ö¶èÊ¬½êÍ¥Ó¥ë¡×¤Ç¤¢¤ë¤¿¤á¡¢Ìó320¿Í¤¤¤ë¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤Î¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬Æñ¤·¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£
Æ±¤¸¶èÊ¬½êÍ·úÊª¤Ç¤¢¤ëÊ¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ç¤â²áµî¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¼Â¸½¤·¤¿»öÎã¤Ï2017Ç¯4·î¸½ºß¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë232·ï¡£¶èÊ¬½êÍË¡¤Ç¤Ï¡¢¶èÊ¬½êÍ·úÊª¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤ò·èµÄ¤¹¤ë¤Ë¤Ï¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤Î5Ê¬¤Î4°Ê¾å¤Î»¿À®¤¬É¬Í×¤ÈÄê¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò¥¯¥ê¥¢¤¹¤ë¤Î¤¬¤«¤Ê¤êº¤Æñ¤Ê¤Î¤À¡£
2020Ç¯¤ÎÅìµþ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¥é¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Î¾·Ã×¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿2013Ç¯¤Ë¡¢É®¼Ô¤Ï¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤Î¶èÊ¬½êÍ¸¢¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿¾®ÇäÅ¹·Ð±Ä¼Ô¤ò¼èºà¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¸×¥ÎÌç¥Ò¥ë¥º¤Î´°À®¤òÍâÇ¯¤Ë¹µ¤¨¤Æ¡¢´Ä¾õ2¹æÀþ¡Ê¿·¸×ÄÌ¤ê¡Ë¤òÃæ¿´¤Ë¿·¶¶¡¦¸×¥ÎÌç¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢JR¿·¶¶±ØÁ°¤Ï²ãÄ¢¤Î³°¤ËÃÖ¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö40Ç¯°Ê¾å¤â¡¢¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤Î¶èÊ¬½êÍ¸¢¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ë¤Ï¤Þ¤À»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¡£¤¢¤¤é¤á¤ÆÃæ¹ñ¿Í¤ËÇä¤Ã¤¿¤è¡×
Æ±¥Ó¥ë¤Î1³¬¤äÃÏ²¼³¬¤Ë¤Ï°û¿©Å¹¤¬Â¿¤¤¤¬¡¢³°¹ñ¿Í¤Î¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤«¤é¤Ï¥¢¥¸¥¢·Ï¤Î¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸Å¹¤¬Â¿¤¯½ÐÅ¹¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´ÉÍýÁÈ¹ç¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤Î³°¹ñ¿Í³ä¹ç¤Ï1³ä°Ê²¼¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢º£¸å¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¯¤¦¤¨¤Ç¡ÖÆüËÜ¿Í¤Î¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤È¤Î´Ö¤Ç¹Í¤¨Êý¤Î°ã¤¤¤¬½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡Ê´ÉÍýÁÈ¹ç»öÌ³¶É¡Ë¤ÈÉÔ°Â¤ò±£¤µ¤Ê¤¤¡£
Ê¬¾ù¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ò´Þ¤á¤Æ¶èÊ¬½êÍ·úÊª¤Î·ú¤ÆÂØ¤¨¤Ç¤Ï¡¢À®¸ù»öÎã¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë»ö¶È¼êË¡¤¬¤¢¤ë¡£Í¾¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÆÀÑÎ¨¤ò»È¤Ã¤Æµ¬ÌÏ¤ÎÂç¤¤Ê·úÊª¤ò·úÀß¤·¡¢Áý¤¨¤¿¾²¤ò³°Éô¤ËÇä¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤¬·úÀßÈñÍÑ¤Ê¤É¤òÉéÃ´¤»¤º¤Ë¡¢¸½ºß¤ÈÆ±Åù¤Î¿·¤·¤¤¾²¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ä¤êÊý¤À¡£
¥¿¥ÀÆ±Á³¤Ç¿·ÃÛ¤·¤¿¥Ó¥ë¤Î¾²¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ê¤é¹ç°Õ·ÁÀ®¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤òÃ±ÂÎ¤Ç·ú¤ÆÂØ¤¨¤ë¤Î¤Ç¤ÏÍÆÀÑÎ¨¤Î³ä¤êÁý¤·¤¬¤¢¤Þ¤ê¸«¹þ¤á¤Ê¤¤¡£¤½¤³¤Ç¡¢¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤ÎÉéÃ´¤ò¸º¤é¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢SL¹¾ì¤äÆîÂ¦¤Î°ìÉô³¹¶è¤ò¼è¤ê¹þ¤ó¤Ç»ö¶È¥¨¥ê¥¢¤ò2ÇÜ°Ê¾å¤ÎÌó2.8¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¡ÊÌó2Ëü8000Ê¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ë³ÈÂç¤·¡¢»Ô³¹ÃÏºÆ³«È¯½àÈ÷ÁÈ¹ç¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¤ï¤±¤À¡£°ìÈÌÅª¤ËÉßÃÏ¤¬¹¤¤¤Û¤¦¤¬¹â¤¤¥Ó¥ë¤¬·ú¤Æ¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¡£
¤³¤³¤Ë¤¤Æ¡¢¿·¸òÄÌ¤æ¤ê¤«¤â¤á¤Î¿·¶¶±Ø¤¬¤¢¤ëÅì¸ýÃÏ¶è¤Ç¤â¡¢ºÆ³«È¯½àÈ÷ÁÈ¹ç¤òÎ©¤Á¾å¤²¤ëÆ°¤¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£Åì¸ý±ØÁ°¤Ë¤â¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤ÈÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÅìµþÅÔ¤¬·úÀß¤·¤Æ1966Ç¯¤Ë´°À®¤·¤¿¿·¶¶±ØÁ°¥Ó¥ë1¹æ´Û¡¢2¹æ´Û¤¬¤¢¤ê¡¢Æ±ÍÍ¤Ë¶èÊ¬½êÍ¥Ó¥ë¤Ê¤Î¤Ç·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
ÅìµþÅÔ¹Á¶è¤Ç¤Ï¡¢2012Ç¯¤Ë¡Ö´Ä¾õ2¹æÀþ¼þÊÕÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤òºöÄê¤·¤Æ¡¢¿·¶¶¡¦¸×¥ÎÌç¥¨¥ê¥¢¤ÎºÆ³«È¯»ö¶È¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¿·¶¶±ØÀ¾¸ýÃÏ¶è¤â¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤ÎÂÐ¾ÝÃÏ¶è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¶ñÂÎÅª¤Êµ¬À©ÆâÍÆ¤äÍ¶Æ³ºö¤¬½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¿·¶¶±ØÅì¸ýÃÏ¶è¤â²Ã¤¨¤Æ¡¢17Ç¯ÅÙ¤«¤é2¡Á3Ç¯¤Î·×²è¤Ç¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Î²þÄêºî¶È¤ËÃå¼ê¡£À¾¸ý½àÈ÷ÁÈ¹ç¤Ç¤Ï¡¢¤è¤êÎÉ¤¤¾ò·ï¤ÇºÆ³«È¯»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¹Á¶è¤Ø¤ÎÆ¯¤¤«¤±¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤¬²þÄê¤µ¤ì¤ì¤Ð¡¢JR¿·¶¶±Ø¼þÊÕ¤ÎºÆ³«È¯¤¬°ìµ¤¤ËÆ°¤½Ð¤¹¤³¤È¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ë¡£
¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«
ÌäÂê¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤ò¤É¤¦¤¹¤ë¤«¡£Åì¸ý¤Î¿·¶¶±ØÁ°¥Ó¥ë¤Ï¡¢ºÒ³²»þ¤Ë½ÅÍ×¤Ê¶ÛµÞÍ¢Á÷Æ»Ï©¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÂè°ìµþÉÍ¡Ê¹ñÆ»15¹æÀþ¡Ë¤ËÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢ÅìµþÅÔ¤«¤é¤ÎÊä½õ¶â¤òÆÀ¤Æ¤¹¤Ç¤ËÂÑ¿Ì²þ½¤¤ò¼Â»ÜºÑ¤ß¡£¹²¤Æ¤ÆºÆ³«È¯·×²è¤ò¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡£
¥Ë¥å¡¼¿·¶¶¥Ó¥ë¤Ï¡¢¶ÛµÞÍ¢Á÷Æ»Ï©¤ËÀÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¿¤áÊä½õ¶â¤ÎÂÐ¾Ý³°¡£ÂÑ¿Ì²þ½¤¤ò¼«¸Ê»ñ¶â¤À¤±¤Ç¹Ô¤¦¤Î¤Ï¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤ÎÈñÍÑÉéÃ´¤¬½Å¤¯¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¿Ê¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÂÑ¿Ì¿ÇÃÇ¤ÎµÁÌ³²½¤È¼ÂÌ¾¸øÉ½¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À2013Ç¯¤ÎÂÑ¿Ì²þ½¤Â¥¿ÊË¡²þÀµ¤Ç¤Ï¡¢ÂÑ¿Ì²þ½¤¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¹ç°Õ·ÁÀ®¤ËÉ¬Í×¤Ê¶èÊ¬½êÍ¼Ô¤Î»¿À®¼Ô¿ô¤Ï¡¢¤½¤ì¤Þ¤ÇÁ´ÂÎ¤Î4Ê¬¤Î3¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ±2Ê¬¤Î1¤Ë°ú¤²¼¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤Ë·ú¤ÆÂØ¤¨¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ó¥ë¤òÂÑ¿Ì²þ½¤¤¹¤ë¤Î¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤ÏÃ¤À¤¬¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ë¤³¤Î¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤ï¤±¤Ë¤â¤¤¤«¤Ê¤¤¡£Æ±¥Ó¥ë¤òÃ´Åö¤·¤¿Âç¼êÀß·×»öÌ³½ê¤Ë°ÍÍê¤·¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±ÈñÍÑ¤ò¤«¤±¤º¤ËÂÑ¿Ì²þ½¤¤¹¤ëÊýË¡¤ò¸¡Æ¤Ãæ¡£¡ÖÈñÍÑ¤¬¹â³Û¤Ë¤Ê¤ë¤È¹ç°Õ·ÁÀ®¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡×¡Ê´ÉÍýÁÈ¹ç¡Ë¤À¤±¤Ë¡¢ºÆ³«È¯»ö¶È¤ÎÀ®¸ù¤Ë¸þ¤±¤ÆÃÎ·Ã¤ò¹Ê¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£