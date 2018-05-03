¥³¥¹¥È¥³¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¡Ö¤ª¤¤¤·¤¤ÆùÁÚºÚ¡×¤ª¤¹¤¹¤á£µÉÊ¡ª
º£Æü¤Ï¥³¥¹¥È¥³ÁÚºÚ¤ÇÆù¥Ñ¤·¤Á¤ã¤¦¤«¡Á¤Ã¤Æ¤È¤¤ËÁª¤Ó¤¿¤¤¡Ö¤ªÆùÁÚºÚ¡×¤È¤Ï¡©
¥³¥¹¥È¥³¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÆù¿©ºà¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¤ª¤¤¤·¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤¿¤ê¡¢¤½¤¦¤Ï¸«¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡£¤Þ¤¡¡¢¥¤¥í¥¤¥í¤¢¤ë¿©ºà¤ÎÃæ¤«¤é¡¢¡ÈÄ´Íý¤¬´ÊÃ±¤ÇÌ£ÉÕ¤¡É ¤È¤¤¤¦´ð½à¤Ç¡¢¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¤ë¤â¤Î¤ò¥Á¥ç¥¤¥¹¤·¤¿¼¡Âè¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¼Â¿©¤·¤ÆÁª¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤ªÇã¤¤Êª¤Î¤´»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡Á m(_ _)m
¡ ¥Ó¡¼¥ë¤¬¿Ê¤ß¤¹¤®¤ÆÉÝ¤¤¡Ø¥Á¡¼¥º¥À¥Ã¥«¥ë¥Ó¡Ù130±ß /100g¡Ã»²¹Í²Á³Ê¡§1,817±ß/1,398g¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¹«¤ÇÏÃÂê¤Î¡Ø¥Á¡¼¥º¥À¥Ã¥«¥ë¥Ó¡Ù¤Ç¤¹¤è¡£¥À¥Ã¥«¥ë¥Ó¤È¤ÏÄ»¤Î¶»Æù¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÉÊ¤ÎÊ¬ÎÌ¤Ï 1.4kg¤Û¤É¡£¥³¥Á¥å¥¸¥ã¥ó¤Ç¤·¤Ã¤«¤êÄÒ¤±¹þ¤Þ¤ì¤¿¡¢¥¸¥å¡¼¥·¡¼·ÜÆù¤¬¥´¥í¥´¥í¤ÈÆþ¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥È¥Ã¥Ý¥®¤ä¤µ¤Ä¤Þ¤¤¤â¡¢¶Ì¤Í¤®¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¡£¤³¤ì¤é¤òßÖ¤á¡¢ÅºÉÕ¤Î¥Á¡¼¥º¤ÈÍí¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤ï¤±¤Ç¤¹¡£¿É¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¼Â¤Ï´Å¤ß¤ò´¶¤¸¤µ¤»¡¢¤¸¤ï¤¸¤ï¤È¿É¤ß¤¬¸ú¤¤¤Æ¤¤Æ¤«¤é¤Î¡Ä¡Ä»Ý¤ß¡ª¡¡¥Á¡¼¥º¤ÈÍí¤á¤ì¤Ð¡¢¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¥³¥¯¤Î¤¢¤ë¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É´Å¿É¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ë¤â¡£¥Ó¡¼¥ë¤¬¿Ê¤ß¤Þ¤¹¤ï¡Ä¡Ä¡£
¢ ¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤ß¤¹¤®¤ë¿©ÍßÁý¿ÊÌ£¡ØÆÚ¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ì£Á¹ÄÒ¤±¡Ù108±ß /100g¡Ã»²¹Í²Á³Ê¡§1,858±ß /1,720g¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥Ý¡¼¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¤ò¤Ë¤ó¤Ë¤¯Ì£Á¹¤ÇÄÒ¤±¤ä¤Ä¡Ä¡ÄÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤¤¤ï¤±¤¬¤Ê¤¤¡ª¡¡¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¿©¤ÙÊý¤ÏÐ§¤Ö¤ê¡£¾Ç¤²¤á¤¬¤Ä¤¯ÄøÅÙ¤Ë¤è¡Á¤¯¾Æ¤¡¢¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤´¤Ï¤ó¤Ë¤Î¤»¤Æ¤¢¤²¤Þ¤¹¡£Ì£Á¹¤Î¥³¥¯¤È¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Î»Ý¤ß¤Ç¡¢Æù¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤â¥Þ¥·¥Þ¥·¡£¤µ¤é¤Ë¾Ç¤²¤ÇÉ÷Ì£¤Ë¿¼¤ß¤¬Áý¤¹¤·¡¢¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ¡¢Ì£¤¬Ç»¤¹¤®¤ë´¶¤¸¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¤·¤ã¤¤Ã¤È¤·¤¿¶Ì¤Í¤®¥¹¥é¥¤¥¹¤â´Å¤ß¤¬¤¢¤Ã¤ÆÆù¤È¤è¤¯¹ç¤¦¤·¡Ä¡Ä¤´¤Ï¤ó¤¬¿Ê¤à¤Ã¤Ã¤Ã¡£
£ ¼«Âð¤Ç¾ÆÄ»¥Ñ¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡Ø¤µ¤¯¤é¤É¤ê ¾Æ¤Ä»ÍÑ ·Ü¤â¤â¶ú¡Ù1,798±ß¡Ã30ËÜ¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
ÎäÅà¿©ÉÊ¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤µ¤¯¤é¤É¤ê ¾Æ¤Ä»ÍÑ ·Ü¤â¤â¶ú¡Ù¡£1È¢30ËÜÆþ¤ê¤Ç¤¹¡£¤ª²È¤Ç¾ÆÄ»¤Ã¤Æ¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡¡ËÜÉÊ¤Ï¥³¥¹¥È¥³¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î·ÜÆù¡¢¤µ¤¯¤é¤É¤ê¤ò¥À¥¤¥¹¥«¥Ã¥È¤·¤¿¶ú¾Æ¤ÍÑ¾ÆÄ»¡£¾ï²¹¤ËÌá¤·¤Æ¤«¤é¡¢µû¾Æ¤¥°¥ê¥ë¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¾Æ¤¤¤Æ¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡Ê¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Î¤Û¤¦¤¬Ìý¤¬Íî¤Á¤¹¤®¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¤«¤â¡Ë¡£ËÜÉÊ¤ÏÌ£ÉÕ¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢±ö¤ò¿¶¤ë¤À¤±¤Ç»Ý¤ß¥Ð¥Ã¥Á¥ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
±ö°Ê³°¤Ë¾ßÌý¤ä¾ÆÆù¤Î¥¿¥ì¤Ê¤ó¤«¤òÅÉ¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤Î¤â¥¢¥ê¤Ç¤¹¤¬¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÎÁÍý¤Î¥µ¥ÆÉ÷¤â¤ª¤¤¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼Ì¿¿¤Ï¡¢¥³¥³¥Ê¥Ã¥Ä¥ß¥ë¥¯¤ä¥«¥ì¡¼Ê´¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¥Ð¥¿¡¼¤Ê¤É¤Çºî¤Ã¤¿¥½¡¼¥¹¤ËÄÒ¤±¹þ¤ó¤Ç¡¢¥Õ¥é¥¤¥Ñ¥ó¤Ç¾Æ¤¤¤¿¤â¤Î¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ¤ª¤¤¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡¢¼«Âð¤Ç¾ÆÄ»¥Ñ¡ª
¤ ·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤âºî¤ì¤Æ¥à¥À¤Î¤Ê¤¤¡Ø¥í¥Æ¥£¥µ¥ê¡¼¥Á¥¥ó¡Ù699±ß¡Ã1±©¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ú
¥³¥¹¥È¥³Æù¤Î¥ÉÄêÈÖ¡£¤ª²È¤ÇÆù¥Ñ¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø¥í¥Æ¥£¥µ¥ê¡¼¥Á¥¥ó¡Ù¤Ï¥á¥ê¥Ã¥È¤¬Â¿¤¤¤«¤È¡£1±©699±ß¤È¤¤¤¦°Â¤µ¡£Ä´Íý¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤Ç²ÃÇ®¤¹¤ë¤À¤±¡£²òÂÎ¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç¼Ì¿¿¤Ç¤â»£¤ê¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤ì¤Ð¤¤¤¤¤·¡Ê¤ä¤êÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡¢Í¾¤Ã¤¿¹ü¤«¤é¤Ï·Ü¥¬¥é¥¹¡¼¥×¤âºî¤ì¤ë¤·¡Ê¤ä¤êÊý¤Ï¤³¤Á¤é¡Ë¡£Æù¤ÎÌ£¤Ï¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿±öÌ£¥Ù¡¼¥¹¡£¤ª¹¥¤¤Ê¥½¡¼¥¹¤òÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¥ ÆùÆù¤·¤¤¤´¤Ï¤ó¤¿¤Ã¤×¤ê¡Ø¥Ó¡¼¥Õ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡Ù160±ß /100g¡Ã»²¹Í²Á³Ê¡§2,018±ß /1,261g¡Ã¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¤É¤¦¤»¤ªÊÆ¤ò¿æ¤¯¤Ä¤â¤ê¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤âÆùÆù¤·¤¯Â·¤¨¤Æ¤ß¤ë¤Î¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤¹¡©¡¡¡Ø¥Ó¡¼¥Õ¥¬¡¼¥ê¥Ã¥¯¥é¥¤¥¹¡Ù¤ÏµíÆù¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ë¤ó¤Ë¤¯¾ßÌý¥é¥¤¥¹¡£Ä´Íý¤ÏÅÅ»Ò¥ì¥ó¥¸¤ÇOK¡£µíÆù¤Ï°Õ³°¤È¤ä¤ï¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¿©¤Ù¤ä¤¹¤¯¡¢ÁÆÈÔ¤¸ÕÜ¥¤¬¥Ô¥ê¥Ã¤ÈÌ£¤ò°ú¤Äù¤á¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥é¥¤¥¹¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤á¤Ç¤¹¤¬¡¢¤ª¤³¤²¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¿©Íß¤ò¤½¤½¤ë¹á¤ê¤Î»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£¤ï¤ê¤È¤³¤Î°ìÉÊ¤À¤±¤ÇÆù¤Ø¤Î³éË¾¤òËþ¤¿¤»¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤â¡Ä¡Ä¡£
¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡ö
°Ê¾å¡¢¥³¥¹¥È¥³¤ÇÁª¤Ó¤¿¤¤¡Ö¤ª²È¤ÇÆù¥ÑÁÚºÚ¡×¤Þ¤È¤á¤Ç¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢º£²ó¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤Ç¤ÏÄêÈÖ¤Î¡Ø¥×¥ë¥³¥®¥Ó¡¼¥Õ¡Ê¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë»ÈÍÑ¡Ë¡Ù¤ò³°¤·¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¶á¤Î¤ä¤Ä¡¢Ì£ÉÕ¤±¤¬´Å¤¹¤®¤Ê¤¤¡© ¤È¤¤¤¦ mitokÊÔ½¸¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤¿¤Î¤Ç¡£Åö¿ÍÛ©¤¯¡¢¶á¤´¤í¤ÏÄ´Íý¤¹¤ëºÝ¡¢¾ßÌý¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¾Ç¤²ÌÜ¤¬½Ð¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯ßÖ¤á¤Æ¤«¤é¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤âÆù¤Ï¤ä¤ï¤é¤«¤¤¤Þ¤Þ¡¢´Å¿É¤Î¿É¤¬ÌÜÎ©¤ÄÌ£¤Ë¤Ê¤ë¤½¤¦¤Ê¡£Í¾ÃÌ¤Ç¤·¤¿¡£