■『KAGAYAKI STARS』(アイドル特化のバーチャルYouTuberプロジェクト)について

歌って踊れるバーチャルYouTuberを発掘・育成していく目的に作られたプロジェクト。採用された方には、有名イラストレーターによる「オリジナルキャラクター」と若手サウンドクリエイターによる「オリジナル音源」を提供し、YouTube上でのライブ配信や、リアルライブ活動、CD販売をおこなっていただきます。活動で得た収益の一部を演者に還元し、バーチャルYouTuber活動のみで生きていくための支援をいたします。



■企画背景

バーチャルYouTuberとは、モーションキャプチャー技術の進化により、YouTubeを中心に動画配信を行うキャラクターたちの総称です。2018年5月現在、チャンネル登録者数が170万人を超えるバーチャルYouTuberが誕生するなど、バーチャルYouTuber市場の今後の成長が期待されています。



■企画詳細

募集内容

【アイドル特化のバーチャルYouTuber声優オーディション】

株式会社mikaiは、アイドルに特化したバーチャルYouTuberプロジェクト『KAGAYAKI STARS』を立ち上げ、5月2日より声優オーディション(男女可)を開催いたします。



2018年5月下旬〜6月に、男女キャラクター数体の配信を予定しており、「歌うのが好きな方」や「喋るのが好きな方」のご応募をお待ちしております。オーディションに関しましては順次行います。通過者のみ、10日以内に運営担当からご連絡いたします。



募集ページ

http://mikai.co.jp/kagayaki-stars/



公式Twitter

本件の続報に関しましては、『KAGAYAKI STARS』公式twitterより随時お知らせいたします。

https://twitter.com/kagayaki_stars



合格までの流れ

 ̄募受付:フォーム(goo.gl/2Fn8wn)より応募

1次選考:通過者のみ、2次選考のご連絡を差し上げます。

2次選考:面接(東京)※skypeも可

す膤福Х戚鵑鯆結後、バーチャルアイドルYouTuberとしてデビュー。



応募資格

〃亳撹毀

∪別年齢不問

D蟯的に動画配信することが可能な方

げ里Δ海箸好きな方

シ戚鷂紊任る限りすみやかに活動が可能な方



募集期間

5/2(水)〜5/20(日)23:59

※随時採用し、規定人数に到達次第早期終了とする可能性がございます。



お問い合わせ

株式会社mikai 担当:上村

info@mikai.co.jp

mikaiは、 アイドル に特化したバーチャル YouTuber プロジェクト『KAGAYAKI STARS』を立ち上げ、バーチャルアイドルYouTuberの発掘、育成を目的としたオーディション(男女可)を5月2日より開催します。本オーディションで採用された方には、有名イラストレーターによる「オリジナルキャラクター」と若手サウンドクリエイターによる「オリジナル音源」が提供され、ライブ配信やリアルライブ活動など、バーチャルYouTuber活動のバックアップが行われます。以下、リリースより引用©mikai inc. All right reserved