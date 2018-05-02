À¤³¦½é¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò5·î2Æü¤è¤êÃË½÷Æ±»þ³«ºÅ¡ª
mikai¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKAGAYAKI STARS¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ëYouTuber¤ÎÈ¯·¡¡¢°éÀ®¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÃË½÷²Ä¡Ë¤ò5·î2Æü¤è¤ê³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¼ã¼ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber³èÆ°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê°úÍÑ
©mikai inc. All right reserved
ËÜ¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¼ã¼ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¡×¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¡¢¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¤Ê¤É¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber³èÆ°¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¤è¤ê°úÍÑ
¢£¡ØKAGAYAKI STARS¡Ù¡Ê¥¢¥¤¥É¥ëÆÃ²½¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ì¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¤òÈ¯·¡¡¦°éÀ®¤·¤Æ¤¤¤¯ÌÜÅª¤Ëºî¤é¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£ºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢ÍÌ¾¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡×¤È¼ã¼ê¥µ¥¦¥ó¥É¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë²»¸»¡×¤òÄó¶¡¤·¡¢YouTube¾å¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÇÛ¿®¤ä¡¢¥ê¥¢¥ë¥é¥¤¥Ö³èÆ°¡¢CDÈÎÇä¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£³èÆ°¤ÇÆÀ¤¿¼ý±×¤Î°ìÉô¤ò±é¼Ô¤Ë´Ô¸µ¤·¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber³èÆ°¤Î¤ß¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î»Ù±ç¤ò¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²èÇØ·Ê
¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¤È¤Ï¡¢¥â¡¼¥·¥ç¥ó¥¥ã¥×¥Á¥ã¡¼µ»½Ñ¤Î¿Ê²½¤Ë¤è¤ê¡¢YouTube¤òÃæ¿´¤ËÆ°²èÇÛ¿®¤ò¹Ô¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£2018Ç¯5·î¸½ºß¡¢¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬170Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber»Ô¾ì¤Îº£¸å¤ÎÀ®Ä¹¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£´ë²è¾ÜºÙ
Êç½¸ÆâÍÆ
¡Ú¥¢¥¤¥É¥ëÆÃ²½¤Î¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuberÀ¼Í¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡Û
³ô¼°²ñ¼Òmikai¤Ï¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ëYouTuber¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ØKAGAYAKI STARS¡Ù¤òÎ©¤Á¾å¤²¡¢5·î2Æü¤è¤êÀ¼Í¥¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÊÃË½÷²Ä¡Ë¤ò³«ºÅ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2018Ç¯5·î²¼½Ü¡Á6·î¤Ë¡¢ÃË½÷¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¿ôÂÎ¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö²Î¤¦¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡×¤ä¡ÖÃý¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¡×¤Î¤´±þÊç¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï½ç¼¡¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£ÄÌ²á¼Ô¤Î¤ß¡¢10Æü°ÊÆâ¤Ë±¿±ÄÃ´Åö¤«¤é¤´Ï¢Íí¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
Êç½¸¥Ú¡¼¥¸
http://mikai.co.jp/kagayaki-stars/
¸ø¼°Twitter
ËÜ·ï¤ÎÂ³Êó¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØKAGAYAKI STARS¡Ù¸ø¼°twitter¤è¤ê¿ï»þ¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
https://twitter.com/kagayaki_stars
¹ç³Ê¤Þ¤Ç¤ÎÎ®¤ì
¡±þÊç¼õÉÕ¡§¥Õ¥©¡¼¥à¡Êgoo.gl/2Fn8wn¡Ë¤è¤ê±þÊç
¢1¼¡Áª¹Í¡§ÄÌ²á¼Ô¤Î¤ß¡¢2¼¡Áª¹Í¤Î¤´Ï¢Íí¤òº¹¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£
£2¼¡Áª¹Í¡§ÌÌÀÜ¡ÊÅìµþ¡Ë¢¨skype¤â²Ä
¤¹ç³Ê¡§·ÀÌó¤òÄù·ë¸å¡¢¥Ð¡¼¥Á¥ã¥ë¥¢¥¤¥É¥ëYouTuber¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
±þÊç»ñ³Ê
¡·Ð¸³ÉÔÌä
¢ÀÊÌÇ¯ÎðÉÔÌä
£Äê´üÅª¤ËÆ°²èÇÛ¿®¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
¤²Î¤¦¤³¤È¤¬¹¥¤¤ÊÊý
¥·ÀÌó¸å¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¤¹¤ß¤ä¤«¤Ë³èÆ°¤¬²ÄÇ½¤ÊÊý
Êç½¸´ü´Ö
5/2¡Ê¿å¡Ë¡Á5/20¡ÊÆü¡Ë23:59
¢¨¿ï»þºÎÍÑ¤·¡¢µ¬Äê¿Í¿ô¤ËÅþÃ£¼¡ÂèÁá´ü½ªÎ»¤È¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»
³ô¼°²ñ¼Òmikai¡¡Ã´Åö¡§¾åÂ¼
info@mikai.co.jp
©mikai inc. All right reserved