5月4日は「スター・ウォーズの日」。『スター・ウォーズ』シリーズの有名なセリフ「May The Force Be With You(フォースとともにあらんことを)」の「May=5月」「The Force=The Fourth(4日)」にちなみ制定された世界中のファンが「スター・ウォーズ」を祝う記念日だ。この日を記念し、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』の爆笑必至のNGシーンを収めた、ボーナスコンテンツにも収録されていない特別映像が解禁された。『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』は、『スター・ウォーズ/フォースの覚醒』に続く、新たな3部作の第2作目。昨年12月に封切られ、興行収入75億円超、観客動員500万人突破の大ヒットとなっている。解禁となった特別映像で注目なのが、レイア・オーガナ役のキャリー・フィッシャーの連続ビンタシーン。命令を無視したスゴ腕パイロットのポー・ダメロン(オスカー・アイザック)をビンタし「降格です」と告げるシーンだが、ライアン・ジョンソン監督からOKが出たのは、なんと24回目! だが、そこは俳優、ビンタする側もされる側も、きっと痛いであろうに、毎回初めてであるかのように演技を重ねているところは必見だ。また、共に冒険をする過程でロマンスの予感漂うフィン(ジョン・ボイエガ)とローズ(ケリー・マリー・トラン)がカジノ都市の夜景を見つけるシーンでは、ボイエガが思わず「お尻がかゆくなっちゃった」というような言葉で甘い雰囲気をぶち壊し! これにはトランも大笑い。さらに、再び登場となるポー役のアイザックが「フィンとローズにチャンスを…」と言うセリフを、「フィンとポーにチャンスを…」と言い間違えてしまうシーンでは、「あっ、ポーって俺のことじゃん!」と言わんばかりに、自分を指さすお茶目な姿も。ほかにも、主人公レイ役を演じるデイジー・リドリー、ハックス将軍役のドーナル・グリーソン、謎の新キャラクター“D.J.”役のベニチオ・デル・トロらがNGを出し、思わず表情を崩す瞬間も。ルーク・スカイウォーカー役のマーク・ハミルは、戦闘機のコックピットから「すてきな思い出をありがとう!」とご機嫌だし、人気ドロイドBB-8はキュートすぎる“2ショット”を披露している。『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』のMovieNEX(4200円+税)、4K UHD MovieNEX(8000円+税)、4K UHD MovieNEXプレミアムBOX(数量限定/1万5000円+税)は発売中。デジタルも配信中だ。