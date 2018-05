日本テレビ系「金曜ロードSHOW!」で5月18日(金)、4月に逝去したスタジオジブリ・高畑勲監督による映画『かぐや姫の物語』が放送される。



【高畑勲監督の遺作が金ローに 描きたかった「本当のかぐや姫の物語」の画像・動画をすべて見る】



前作『ホーホケキョ となりの山田くん』以来、14年ぶりの監督作として2013年11月に公開された『かぐや姫の物語』。



高畑監督の集大成的な作品であり、製作期間8年、制作費50億円以上をかけ、興行収入は24.7億円を記録。



米アカデミー賞長編アニメ映画賞にもノミネートするなど国内外で高評価を得た。

『火垂るの墓』『おもひでぽろぽろ』『平成狸合戦ぽんぽこ』などで知られる高畑勲監督は、4月5日に肺がんのため82歳で亡くなった。





'Grave of the Fireflies' director Isao Takahata dies at 82 https://t.co/fHoxF9e51m— BBC News (World) (@BBCWorld) 2018年4月6日