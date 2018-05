3月に一緒に来日し、仲睦まじい姿を目撃されていた人気歌手のケイティ・ペリーと人気俳優のオーランド・ブルーム。4月末にはバチカンを訪問し、フランシスコ法王に謁見する姿がカメラに収められた。ケイティは現地時間4月28日、オーランドと連れだってガン撲滅を推進する国際カンファレンス「Vatican at the United to Cure」イベントに出席。オーランドの隣で、フランシスコ法王の手を握っている写真を自身のインスタグラムに投稿し、「ローマ法王フランシスコの温情と包容力に触れることができて光栄です」と栄誉にあずかった喜びを表した。ケイティはゲストスピーカーとして、イベントでは登壇している。E!NewsやPeopleによると、2人はバチカン宮殿にあるシスティーナ礼拝堂や、ローマのコロッセオなどにも訪れているとのことだ。ケイティのインスタグラム・ストーリーには、おどけた様子のオーランドを映したミニ動画や、ケイティとオーランドのツーショット動画などが投稿されていたという。ケイティは最近、Entertainment Tonightとのインタビューで、オーランドとの復縁を認める発言をして話題になったが、オーランドもThe Timesとのインタビューでケイティを褒め称え、人は無意識に恋に落ちてしまうと語っている。以前よりも愛が深まっている様子で幸せがにじみ出ているケイティとオーランド。今後の二人に大注目だ。