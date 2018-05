靴下が片方だけ紛失することは多く、不思議に思っている人は世界中にいることでしょう。

少なくともアメリカ・カリフォルニア州で不動産業を営むヒンツ夫妻の家では、そのミステリーの謎が解明されました。

靴下の片割れがどこにあったのかというと……。

This Is How Washing Machines Eat Socks



ある日ヒンツ夫妻の洗濯機が不調になったため、下部のパネルを開けたところ……。



うわああああ!?

[画像を見る]

ものすごい量の洗濯物が詰まっていたのでした。

[画像を見る]

その多くが靴下の片割れ。

まさかドラム式洗濯機が靴下を「食べていた」とは!

さすがに構造に欠陥のある、海外製洗濯機の特殊な事例だとは思いますが……。

靴下が不自然なほど行方不明になる人は、もしかすると思いもよらぬ理由があるのかもしれません。