英王室の公式グッズを販売しているショップ「ザ・ロイヤル・コレクション」が、ウィリアム王子とキャサリン妃の第3子ご誕生を記念し、「ロイヤル・ベイビー・コレクション」を発売中だ。

【写真を見る】ご出産を祝いロイヤル・ベイビー・コレクションが発売に!/写真:SPLASH/アフロ

英国内の土産物屋で売られている王室関連グッズは、ロイヤルファミリーの顔写真をプリントしてあるだけのチープなものばかりだが、オフィシャルなコレクションの方は、さすがに高級感のあるデザインだ。「ロイヤル・コレクション」で販売されている陶磁器類はもちろん英国製で、250年前からの伝統的な手法で作られているという。

同店のロイヤル・ベビー誕生記念グッズには、英王室の紋章の中にあるライオンとユニコーンの絵が、幼げで愛らしい姿に描かれており、22Kのゴールドで装飾がされている。ゴールドの文字で「バッキンガム・パレス Welcome To Our New Royal Baby 2018」の文字が書き込まれてあるマグカップのお値段は39ポンド(約6000円)で、大きめの皿は49ポンド(約7500円)。同じデザインの小さなピルケース(約5300円)は、ご誕生のニュースがあってから24時間以内に完売になったそうだ。

ご誕生記念の品の中で最も高額なのは、125ポンド(約1万9000円)の限定版テディベアだ。初お目見えの際、白いベビーショールにくるまれていた王子をイメージしたホワイト・ベアは、アンゴラヤギの毛が使われていて、足の裏は純毛だという。鼻や口は手縫いの刺繍で、足の裏には英王室の紋章の刺繍と「2018」の文字、そして純正品の証明タグが付けられている。淡いブルーのリボンを首に巻いたテディは現在準備中で、発売はこれからとのことだ。(Movie Walker・UK在住/シャオ)