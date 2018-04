5月に誕生日を迎える人気の映画監督、俳優総勢32名をご紹介。Happy Birthday!

映画監督/1969年生まれ(49歳)/アメリカ合衆国テキサス州出身

主な作品:『ザ・ロイヤル・テネンバウムズ』『ムーンライズ・キングダム』『グランド・ブダペスト・ホテル』など。最新作『犬ヶ島』が5月25日公開。

5月1日 ジョン・ウー

映画監督/1946年生まれ(71歳)/中国広州出身

主な作品:『フェイス/オフ』『ミッション・インポッシブル2』『レッドクリフ』『マンハント』など。

5月2日 スティーヴン・ダルドリー

映画監督/1961年生まれ(56歳)/イギリス出身

主な作品:『リトル・ダンサー』『めぐりあう時間たち』『愛を読むひと』『ものすごくうるさくて、ありえないほど近い』『トラッシュ!-この街が輝く日まで-』など。

5月2日 夏木マリ

俳優・プレイヤー/1952年生まれ(65歳)/東京都豊島区出身

主な作品:『里見八犬伝』『千と千尋の神隠し』『ピンポン』『さくらん』『パーマネント野ばら』『犬ヶ島』など。

5月5日 ヘンリー・カヴィル

俳優/1983年生まれ(34歳)/イギリス出身

主な作品:『マン・オブ・スティール』『コードネーム U.N.C.L.E.』『バットマン vs スーパーマン ジャスティスの誕生』『ジャスティス・リーグ』など。

5月5日 渡部篤郎

俳優/1968年生まれ(49歳)/東京都新宿区出身

主な作品:『静かな生活』『ケイゾク/映画 Beautiful Dreamer』『最後の恋、初めての恋』『重力ピエロ』『外事警察 その男に騙されるな』など。

5月6日 ジョージ・クルーニー

俳優・映画監督/1961年生まれ(56歳)/アメリカ合衆国ケンタッキー州出身

主な作品:『オー・ブラザー!』『オーシャンズ11』『シリアナ』『マイレージ・マイライフ』『ゼロ・グラビティ』など。監督最新作『サバ―ビコン 仮面を被った街』が5月5日公開。

5月7日 窪塚洋介

俳優・ミュージシャン/1979年生まれ(38歳)/神奈川県横須賀市出身

主な作品:『GO』『凶気の桜』『ピンポン』『同じ月を見ている』『沈黙 -サイレンス-』『アリーキャット』など。

5月7日 佐藤二朗

俳優/1979年生まれ(38歳)/愛知県春日井市出身

主な作品:『memo』『幼獣マメシバ』『女子ーズ』『RANMARU 神の舌を持つ男』『銀魂』など。最新出演作『50回目のファーストキス』が6月1日に公開。

5月9日 松田龍平

俳優/1983年生まれ(34歳)/東京都杉並区出身

主な作品:『御法度』『青い春』『まほろ駅前多田便利軒』『舟を編む』『探偵はBARにいる』『散歩する侵略者』『羊の木』など。

5月12日 余貴美子

俳優/1956年生まれ(61歳)/神奈川県横浜市出身

主な作品:『ディア・ドクター』『おくりびと』『寄生獣』『深夜食堂』『シン・ゴジラ』『榎田貿易堂』など。

5月14日 ケイト・ブランシェット

俳優/1969年生まれ(48歳)/オーストラリア出身

主な作品:『エリザベス』『ロード・オブ・ザ・リング』『ブルージャスミン』『キャロル』『マイティ・ソー バトルロイヤル』など。

5月14日 ティム・ロス

俳優/1961年生まれ(56歳)/イギリス出身

主な作品:『レザボア・ドッグス』『パルプ・フィクション』『海の上のピアニスト』『PLANET OF THE APES 猿の惑星』『ヘイトフル・エイト』など。

5月14日 ソフィア・コッポラ

映画監督/1971年生まれ(46歳)/アメリカ合衆国ニューヨーク州出身

主な作品:『ヴァージン・スーサイズ』『ロスト・イン・トランスレーション』『マリー・アントワネット』『SOMEWHERE』『The Beguiled/ビガイルド 欲望のめざめ』など。

5月14日 ジョージ・ルーカス

映画監督/1944年生まれ(73歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『アメリカン・グラフィティ』、『スター・ウォーズ』シリーズ、『インディ・ジョーンズ』シリーズ

5月15日 藤原竜也

俳優/1982年生まれ(35歳)/埼玉県秩父市出身

主な作品:『バトル・ロワイアル』『DEATH NOTE デスノート』『カイジ』『るろうに剣心』『僕だけがいない街』『22年目の告白 私が殺人犯です』など。

5月18日 寺尾聰

俳優・ミュージシャン/1947年生まれ(70歳)/神奈川県横浜市出身

主な作品:『乱』『夢』『失楽園』『雨あがる』『半落ち』『博士の愛した数式』『さまよう刃』など。

5月19日 神木隆之介

俳優/1993年生まれ(24歳)/埼玉県出身

主な作品:『妖怪大戦争』『桐島、部活やめるってよ』『るろうに剣心』『バクマン。』『TOO YOUNG TO DIE!若くして死ぬ』『君の名は。』など。

5月22日 田中麗奈

俳優/1980年生まれ(37歳)/福岡県久留米市出身

主な作品:『がんばっていきまっしょい』『はつ恋』『東京マリーゴールド』『葛城事件』『幼な子われらに生まれ』など。

5月22日 庵野秀明

映画監督/1960年生まれ(57歳)/山口県宇部市出身

主な作品:『新世紀エヴァンゲリオン』『式日 -SHIKI-JITSU-』『CUTIE HONEY キューティーハニー』『エヴァンゲリヲン新劇場版』『風立ちぬ』『シン・ゴジラ』など。

5月23日 夏菜

俳優/1989年生まれ(28歳)/埼玉県戸田市出身

主な作品:『君に届け』『GANTZ』『クローバー』『ReLIFE』『鋼の錬金術師』など。

5月24日 小林聡美

俳優/1965年生まれ(52歳)/東京都葛飾区出身

主な作品:『転校生』『かもめ食堂』『めがね』『プール』『紙の月』『海よりもまだ深く』など。

5月25日 オクタヴィア・スペンサー

俳優/1970年生まれ(47歳)/アメリカ合衆国アラバマ州出身

主な作品:『ヘルプ 〜心がつなぐストーリー〜』『フルートベール駅で』『ドリーム』『gifted/ギフテッド』『シェイプ・オブ・ウォーター』など。

5月25日 イアン・マッケラン

俳優/1939年生まれ(78歳)/イギリス出身

主な作品:『リチャード三世』『X-MEN』『ロード・オブ・ザ・リング』『ホビット 決戦のゆくえ』『Mr.ホームズ 名探偵最後の事件』『美女と野獣』など。

5月25日 上野樹里

俳優/1986年生まれ(31歳)/兵庫県加古川市出身

主な作品:『スウィングガールズ』『サマータイムマシン・ブルース』『亀は意外と速く泳ぐ』『のだめカンタービレ 最終楽章』『陽だまりの彼女』など。

5月26日 ヘレナ・ボナム=カーター

俳優/1966年生まれ(51歳)/イギリス出身

主な作品:『ファイト・クラブ』『スウィーニー・トッド フリート街の悪魔の理髪師』『英国王のスピーチ』『アリス・イン・ワンダーランド』『オーシャンズ8』など。

5月29日 伊勢谷友介

俳優・映画監督/1976年生まれ(41歳)/東京都世田谷区出身

主な作品:『CASSHERN』『図鑑に載ってない虫』『あしたのジョー』『カイジ2 人生奪回ゲーム』『るろうに剣心』『いぬやしき』など。

5月30日 福士蒼汰

俳優/1993年生まれ(24歳)/東京都出身

主な作品:『好きっていいなよ』『ストロボ・エッジ』『ぼくは明日、昨日のきみとデートする』『曇天に笑う』『BLEACH』など。最新出演作『ラプラスの魔女』が5月4日公開。

5月30日 河瀬直美

映画監督/1976年生まれ(41歳)/奈良県奈良市出身

主な作品:『萌の朱雀』『2つ目の窓』『あん』『光』『パラレルワールド』『Vision』など。

5月31日 鈴木京香

俳優/1968年生まれ(49歳)/宮城県仙台市出身

主な作品:『ラヂオの時間』『39 刑法第三十九条』『血と骨』『沈まぬ太陽』『ジャッジ!』『食べる女』など。

5月31日 コリン・ファレル

俳優/1976年生まれ(41歳)/アイルランド出身

主な作品:『マイノリティ・リポート』『フォーン・ブース』『ロブスター』『ファンタスティック・ビーストと魔法使いの旅』『聖なる鹿殺し キリング・オブ・ア・セイクリッド・ディア』など。

5月31日 クリント・イーストウッド

映画監督・俳優/1930年生まれ(87歳)/アメリカ合衆国カリフォルニア州出身

主な作品:『荒野の用心棒』『ダーティハリー』『ミリオンダラー・ベイビー』『グラン・トリノ』『アメリカン・スナイパー』『15時17分、パリ行き』など。

※記事に記載している年齢は2018年4月30日時点のものです。

