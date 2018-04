ショッピングモールなどの大型店舗では、迷子になる子どもは珍しくありません。

海外のホームセンターで、父親を探して叫んでいる子どもがいたのですが、声のするほうを見ても、どこにも子ども姿は見当たりません。

よく探してみると、その場にいる全員が驚く場所にいました。

I heard this kid yelling for his dad at Lowe’s, I went looking for him and..... : funny



子どもはどこ?



えっ?

[画像を見る]

ええええええええええええええええ!?

な、なんで?

どうしたらそんなところへ行けるの!

事情はわかりませんが、店員もご両親もさぞかし驚いたことでしょう。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●「ほら、パパ、白いシンクの在庫があるって言っただろう」



●そのAECのシャツの男(おそらく父親)が、「またかよ……」みたいな立ち姿なのが気に入った。

[画像を見る]



↑左横の「プランB」(次善策)というサインが全てを物語っている。



↑なんてこった。ジョークかと思った。子どもが見えていなかった。



↑そのコメントを見てから、もう一度見にいって、子どもを見た。



↑君は子どもを持たないほうがいい。自分はすぐ子どもが見えたよ。



●その子は「アサシンクリード」のしすぎだ。

(※たいていの建造物によじ登れるゲーム)



●その男の嫁は、もう二度と子守りを頼まない、二度と。



↑母親は何でも知らなきゃいけないわけではない。うちの父親が僕に教えてくれたこと。



●その子は降りるのにフォークリフトに乗れるね! 子どもはフォークリフトが大好きなんだ。絶対にまた同じことをやるね。



↑うちの両親ならお尻をめちゃくちゃ叩いて、フォークリフトに乗ることにそれだけの価値がないと教え込む。



●数年前に、裏庭でBBQパーティをしたとき、その子くらいの年齢のいとこが生きたアルマジロの尻尾を持って歩いてきた。

母親たちはパニックを起こし、その他のみんなはいったいどうやって生きたアルマジロなんか捕まえられるんだと感心していた。



●その子はスーパーヒーローみたいな着陸をするんだ。



●なんてことなの。4歳の男の子の母親としては冷や汗ものだけど、2歳の娘のほうがそれをやりそう。



↑(投稿者)自分の心臓もその子を見てバクバクした。ぞっとする光景だからね。



↑彼が降りるところは見たの?

ハシゴで登ったのか、何もなしで登っていったのかどっちかな。その父親にとってはトラブルだな。



↑(投稿者)リフトで降ろしていたよ。ハシゴのようなものは見ていないので、勝手に登っていったのだと思うよ。



↑何て勇気ある子なんだ。だが「すみません、おたくの息子さんは18歳になるまで出入り禁止です」となるに違いない。



●ちゃんと無事に降りたのか知りたい。



↑(投稿者)無事に降りたよ。みんなが心配そうに見上げるまでは上で楽しそうだった。



子どもは目を離すと何をしでかすかわからないものですが、さすがにこの光景は驚いてしまいますね。