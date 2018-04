映画『マイティ・ソー』シリーズのクリス・ヘムズワース主演映画『ホース・ソルジャー』が、5月4日にいよいよ日本でも公開される。最高機密として封印されていた、9.11直後の戦いを映画化したという本作の見所を紹介しよう。

■トゥルー・ストーリー

世界を震撼させた9.11アメリカ同時多発テロ。その直後に行われたアメリカ軍初めての反撃の様子が描かれる。クリスが演じるミッチ・ネルソン大尉は、家族のために内勤へ転属が決まったばかり。しかし新生活を始めたところに、同時多発テロが起きる。使命感に突き動かされ、現場復帰を申し出た彼に与えられたのは、反タリバンの地元勢力を率いるドスダム将軍を支援してテロ集団の拠点を制圧するという任務。いざ現地へ赴くと、移動手段として提供されたのは馬だった。タイムリミットは積雪で身動きが取れなくなる前までの3週間。5万人もの敵兵を前に、文化の違いや複雑な現地の勢力事情など、立ちはだかる困難を乗り越えて、12人のアメリカ陸軍特殊部隊の精鋭が決死の覚悟で立ち向かっていく。

■ジェリー・ブラッカイマー製作

製作は、リアルな戦闘シーンで世界を圧倒した映画『ブラックホーク・ダウン』(01)のジェリー・ブラッカイマー。これまで携わった作品で、43ものアカデミー賞ノミネートを誇る彼が、ベストセラーである原作書「ホース・ソルジャー」を出版前に読み、映画化を決意したという。また、主演のクリス・ヘムズワースの脇を固めるのは、アカデミー賞作品賞を受賞した『シェイプ・オブ・ウォーター』(17)に出演し、『ノクターナル・アニマルズ』(16)ではアカデミー賞助演男優賞にノミネートされたマイケル・シャノン。他にも『アントマン』シリーズのマイケル・ペーニャや、『アメリカン・スナイパー』(14)のナヴィド・ネガーバンなど、人気の実力派俳優が多数出演している。

■エルサ・パタキー&クリス・ヘムズワース夫婦共演

この映画で主人公ミッチ・ネルソン大尉の妻を演じるのは、『ワイルドスピード』シリーズのエレナ役で知られるエルサ・パタキー。彼女はプライベートでも、ミッチを演じるクリス・ヘムズワースの妻だ。これまで7年も(実生活で)リハーサルをしてきたようなものなので、実にやりやすかったという二人の共演シーンは、クリスやエルサのファンには見逃せない見所の一つだろう。

国家機密ゆえ17年もの間封印されてきた衝撃の実話がいよいよ日本でも公開される。12人の精鋭たちの戦いに注目だ。

■『ホース・ソルジャー』

2018年5月4日(金・祝)全国公開

配給:ギャガ

(c) 2018 BY HS FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.