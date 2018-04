日本のある村の風景が、まるでファンタジーの世界のようだと海外掲示板で話題になっていました。

いったいどこなのかというと……。

This village is not artificial, it exists and it is called Shirakawa and it is from Japan.



注目を集めていたのは、岐阜県の白川郷(しらかわごう)。

合掌造りの集落で知られ、ユネスコ世界遺産にも登録されています。

日本人から見ても独特の風景なので、外国人にとってはさぞかし異国情緒あふれるのでしょうね。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●古き良き日本だ。



●これはもののけ姫で攻撃された村を思い出させる。



↑ホビットの村(ロード・オブ・ザ・リング)を連想したよ。



●雪といっしょの時はもっといい。



↑こうなる。

(画像Kanazawa Station.com)



●この村を舞台にした「ひぐらしのなく頃に」というアニメがあったよ。

ようやく去年の11月にこの村を訪ねてきた。雪のタイミングは逃したけど本当に良い場所。



●カカリコ村(ゼルダの伝説)のようだ。



↑自由の女神を探していた。



●数年前の1月に白川郷を訪ねたことがある。雪に覆われるとジンジャーブレッドハウスのようになるんだ!

本当におとぎ話の景色みたいである。そこにはホテルはなく、ホームステイのみなので、1回に1泊ずつしか泊まれなかった。観光客でいっぱいのバスが1日中到着する。早朝に起きて、まだ静かな間に探検するといいよ。



アニメやゲームから日本の地域を知る外国人も少なくないようです。