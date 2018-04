山田孝之と長澤まさみがダブル主演し、福田雄一監督が初めて手がけるラブストーリー「50回目のファーストキス」の挿入歌に、山崎まさよしによる楽曲「One more time, One more chance」が使用されていることがわかった。山崎は「20年以上前の作品がまた、こうして映画の挿入歌として使用していただけることを光栄に思います」とコメントを寄せている。

アダム・サンドラー&ドリュー・バリモア共演で大ヒットした2004年のハリウッド映画を、「銀魂」「斉木楠雄のΨ難」などのコメディで手腕をふるってきた福田監督がリメイク。ハワイ・オアフ島でツアーガイドとして働きながら天文学の研究をしているプレイボーイの弓削大輔(山田)と、事故の後遺症で眠ると記憶がリセットされてしまう藤島瑠衣(長澤)の純愛を描く。

「One more time, One more chance」は、リリースから20年以上が経つ今も語り継がれる名曲。劇中では、大輔が瑠衣に対して毎日行う“アプローチシーン”で使用されており、美しくも切ない歌詞とメロディが物語を感動的に盛り上げる。山崎は「長澤さんが口ずさんでくれたり、この『One more time, One more chance』という楽曲が、映画のストーリーに寄り添っているような、とても印象的に使っていただけているので、ご覧になった方の記憶に残ってくれたら嬉しいです」と呼びかけている。

「50回目のファーストキス」は、ほかムロツヨシ、勝矢、太賀、山崎紘菜、大和田伸也、佐藤二朗らが共演。6月1日から全国で公開される。