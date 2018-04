アメリカのユタ州にあるユタ大学の図書館内に、あるオブジェが設置されて学生たちの間で話題となっています。

そのオブジェとはアーティストであるNemo Miller(@Nemo Miller)さんが作った「The Cry closet」というもの。この中に10分間だけ入って泣くなどしてストレスを発散する場所として設置されました。

so my school installed a cry closet in the library LMFAOOOOOOOOO what is higher education pic.twitter.com/6rGcJv9qjr - jacks (@aJackieLarsen) 2018年4月24日

中には柔らかい布が張られ、床にはぬいぐるみが置かれています。ドアにはライトが取り付けられて明かりをつけることができます。また、入り口のドアには「ルール」として次のことが書かれています。

●入る前にノックすること ●同時にクローゼットに入るのは1人だけ ●10分が限度です ●出る前にタイマーをオフにしてライトを消してください ●ソーシャルメディアに投稿する時は#cryclosetuofu のハッシュタグをつけてください

アートプロジェクトの一環として設置されたものですが、これは素晴らしいアイデアだと絶賛されています。また、ユタ大学のTwitterアカウントでは卒業生であるMillerさんを紹介しています。

*crying with laughter* … *reading door sign* … Nemo Miller!?! We know that artist! https://t.co/CLmhcft8EA #UtahGrad18 #HumansOfTheU

- University of Utah (@UUtah) 2018年4月24日

This is actually a great idea since so many students already deal with stress and anxiety on a daily basis knowing that it’s heightened during exam and finals season. https://t.co/G5szto7OTN - Kristine Slade (@CallMeSlade) 2018年4月25日

「多くの学生が試験シーズンの前にはストレスと不安を抱えている。実際には素晴らしいアイデアだと思います。」

まったく関係ない人も

Please install a cry closet at First Energy Stadium @Browns @Reflog_18 #cryclosetuofu https://t.co/RMuvDEIM5F - KevIndians (@Kev_Indians) 2018年4月25日

「ファーストエナジースタジアムにもこれを設置して欲しい」

Millerさんはこのクローゼットの設置について評価されていることを喜んでいます。

Yooooo!! I’m THE Cry Closet Creator ™️. I’m so stoked that the response has been so incredible!! - Nemo Miller (@Nemosanartist) 2018年4月25日

「学生が実際にクローゼットを使って楽しんでくれることを願って、試験前の緊張をほぐすスペースを与えただけです」

と話しています。

ストレス発散の方法はいろいろありますが、誰にも見られず迷惑をかけない場所は限られるもの。何より大事な設備かもしれませんね。