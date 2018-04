常に強気の姿勢を崩さず、「アメリカを再び偉大に」をスローガンに暴言・迷言も堂々と連発してきたアメリカ大統領 ドナルド・トランプ 氏。そんな同氏にソックリな中年のご婦人がスペインにいたと発覚、瞬く間にインターネットで話題となったが、人気者とは言い難い男性に似ていることに対して女性の心境は果たして…。「スペインに、ドナルド・トランプ大統領と瓜二つの女性がいる!」そんな話題を『NBC 7 San Diego』など数多くの米メディアが取り上げ、大変な話題となっている。スペイン北西部で暮らすこの女性ドロレスさん(Dolores Leis)は、現在64歳。71歳のトランプ大統領より少し年下であるものの、農家で懸命に働いてきたというだけあって苦労もあったのであろう。外見上はトランプ大統領とほぼ同年代のように見える。そのドロレスさんが取材を受け、トランプ氏と似ているというだけで“アメリカの政策や国際問題”に関しコメントを求められた。だがドロレスさんは「それよりもウチのポテトが蛾の被害を受けちゃってね」と述べ、収穫にどのような影響が出るのかを心配していたそうだ。また「トランプ大統領にソックリ」と言われていることは知っており、新聞社の取材にこのように答えたという。「(似てるって言ってくる人達には)こう答えているのよ。それは髪の色が同じだからよって。」なおトランプ大統領は頻繁にTwitterを更新するなどスマートフォンが欠かせないもようだが、ドロレスさんは携帯電話を使用しないとのこと。それもあり、ネットで話題になることについては興味がないそうだ。真面目に農場で働くドロレスさんは、横柄なイメージのトランプ大統領とのギャップが大きいこともあって一躍人気者になった。ネット上には「この勤勉な女性にトランプ大統領の仕事をさせたらいい」「一生懸命に働くこの女性は、トランプ大統領より謙虚で実に良い」といったコメントが多数見受けられる。トランプ大統領も決して国を、そして世界をも揺るがしうる立場を軽く考えているわけはないはずだが、このご婦人があまりにも違うタイプだっただけに同話題はますます多くの人々の関心を惹きつけたようだ。画像1枚目は『NBC 7 San Diego 2018年4月25日付「For Spanish Woman Who Looks Like Trump, Crops Worry More Than Social Media Fame」(Paula Vazquez via AP)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 ケイ小原)