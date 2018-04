受動喫煙をめぐる法整備の行方

本年3月、厚生労働省が「健康増進法」改正案の骨子を発表した。その目玉の1つが、受動喫煙の防止である。

平成15年に制定されたこの法律では、受動喫煙の防止は「努力義務」とされていたが、飲食店や職場での受動喫煙対策が依然として不十分で、努力義務での取り組みに限界があった。

今回の改正で、厚生労働省は、このことをはっきりと認め、受動喫煙防止対策の「強化」を謳っている。

しかしその一方で、小規模飲食店やホテルの客室などは喫煙禁止場所としないなど、抜け穴が多く、妥協の産物であることが批判を受けている。

さらに、最近、従来の紙巻きタバコに加えて、電子タバコ、加熱式タバコなどが相次いで売り出され、大変な人気である。

健康増進法の規制には、加熱式タバコも対象となる方針であるが、業界からの反発は大きい。

そもそも「新型タバコ」とは何か

電子タバコと加熱式タバコを総称して、「新型タバコ」と呼ぶが、それにはいくつかの種類がある。

アメリカのフィリップ・モリス社が発売しているアイコスは、現在日本で最も大きなシェアを持っているが(約12%)、何と世界の9割が日本で発売されている。

つまり、世界約30か国で販売されているアイコスであるが、そのほとんどは日本での販売なのだ。

一方、本家のアメリカではどうかというと、何とアイコスは販売されていない。

アメリカ食品医薬品局(FDA)は、先ごろ、フィリップ・モリス社が主張した「アイコスは、通常のタバコ製品に比べ、タバコ関連の疾病リスクが低い」という主張を退け、アメリカ国内でのアイコスの販売を認めない決定をしたからだ。

したがって、アイコスは、これからも着々と日本人のみを相手に販売を続けるのだろう。アメリカのタバコ会社が出した製品が、アメリカでの販売を認めてもらえず、その代わりに日本で大儲けしているという何とも複雑な気分になる話である。

アイコスは、「加熱式タバコ」の代表である。

加熱式タバコとは、タバコ葉を加熱し、その蒸気を吸引するものである。タバコ葉を燃やしてその煙を吸う従来の紙巻きタバコと比べると、燃やさないのでタールが発生せず、より害が少ないと言われるが、タバコ葉を加熱するため当然ニコチンは含まれている。

また、煙や臭いは少ないと宣伝されているが、従来のタバコに比べて少ないというだけで、まったくなくなるわけではない。

別の加熱式タバコとして、ブリティッシュ・アメリカン・タバコ社が販売しているのが、「グロー」だ。

最近、「30日間無料体験」のキャンペーンを展開しており、オレンジ色のシンボルカラーとともに、新聞に大きな広告が掲載された。

また、後塵を拝した感のある日本たばこ(JT)は、「プルームテック」を販売しており、巻き返しを図るためか、価格はアイコスの半分以下に抑えられている。

これらは、多少の違いはあるが、いずれもタバコ葉を用いてニコチンを吸引する点では同じである。

一方の「電子タバコ」は、Vape(ベイプ)とも呼ばれるが、これは加熱式タバコとはまったく異なっており、似て非なるものである。

こちらは、タバコ葉は用いず、リキッドと呼ばれる液体を加熱し、その蒸気を吸引する。

日本の薬事法では、ニコチンを含有する電子タバコは禁じられているので、こちらはニコチンが含まれていない。いわばアロマのようなものであると言える。ただし、なかにはモクモクと多量の煙や臭いを出すものもある。

また、個人輸入された海外製のものには、ニコチンが含有されているものもあれば、発がん性のある化学物質が含まれているものもある。

新型タバコには害があるのか

では、新型タバコ、特に加熱式タバコには健康上の害があるのだろうか。

JTによれば、加熱式タバコが現在タバコ全体に占めるシェアは、18%ほどである。そして、東京オリンピックが開催される2020年には30%を超えると見積もられている。

つまり、今でも喫煙者の5人に1人はアイコスなどの加熱式タバコを用いているということであり、早急にその害について明らかにする必要があるだろう。

この点について、まず明確にしておかねばならない点は、新しく開発されたものであるので、長期間にわたる害に関するデータがないということである。研究自体もまだ十分ではない。

しかし、「だから何も言えない」ということはなく、現時点で得ることのできる最善のエビデンスを基に議論することが、最も合理的かつ妥当な態度であろう。

アイコスの販売元であるフィリップ・モリス・ジャパン(PM)は、「有害物質を約90%低減している」とその害の小ささをアピールしている。

一方、日本呼吸器学会は、昨年10月「健康に悪影響がある限り、推奨しない」との立場を表明した。

まず、PM社のデータは、直接の利害関係者のデータであるので、エビデンスとしての価値は小さい。自社に都合のよい方法で測定したデータを、都合のよい方法で提出していると見られても仕方がないからだ(もちろん、そうではないかもしれない)。

より信頼性が置ける数少ない第三者機関のデータとして、昨年アメリカの権威ある医学誌JAMAに発表された、スイスの大学の研究者らによる研究がある。

そこでは、一酸化炭素、クロトンアルデヒドらの有害物質は確かに90%近く削減されていたが、ホルムアルデヒド、アクロレインなどは20%ほどしか削減されていないことがわかった1。

科学的に見て、現時点ではこのように相反するデータがある以上、加熱式タバコの害が少ないと言い切ることはできず、リスクがある以上、慎重な規制の対象とすることは止む得ないだろう。

「禁煙に役立つ」は本当か

加熱式タバコ支持派の意見として、「禁煙に役立つ」というものがある。

その一方で、せっかく禁煙しようとした人が、「加熱式タバコに乗り換えたから、これで安心」となってしまえば、禁煙の流れに水を差すという意見もある。

加熱式タバコに乗り換えることは、禁煙の助けとなるのだろうか。

かつて、ニコチン1mgなどの「軽いタバコ」が発売されたときも、同様の議論があったが、答えは「ノー」だった。

なぜならば、喫煙者はニコチンの血中濃度が一定に達して、主観的な満足感が得られるまでニコチンを摂取する(つまり喫煙する)傾向にあるからで、軽いタバコに乗り換えても、無意識により深く吸引したり、本数を増やしたりして、ニコチン摂取量自体は変わっていないというデータが多く見出されたからである。

実際、今年発表された加熱式タバコに関する研究では、尿中のニコチン代謝物の量は、加熱式タバコ喫煙者のほうが紙巻きタバコ喫煙者よりも多かった。また、発がん性の評価においては、両者に違いはなかった2。

さらに、加熱式タバコに乗り換えた人のほうが、禁煙が困難だったという研究データもある。

これは、これまでに世界中で発表された38の研究データをまとめたメタアナリシスと呼ばれる方法で見出されたデータで、やはり権威ある医学誌Lancetに発表されたものである。

そこで明らかになったことは、加熱式タバコ使用者のほうが、喫煙の成功率が28%低かったということであった3。

わが国でも、国立がん研究センターの調査によって、電子タバコによって禁煙に取り組んだ人は、禁煙外来などその他の方法で取り組んだ人より、禁煙成功率が約4割低いことが見出されている4。

受動喫煙の心配はないか

それでは受動喫煙の害はどうなのだろうか。

まず、押さえておきたいことは、 世界保健機関(WHO)を始め、日本の学会等も繰り返し警鐘を鳴らしているように、受動喫煙に「安全なレベル」というものはないということである。

特に、高齢者、子ども、病気を抱えた人々にとっては、少しの受動喫煙も大きなダメージを受ける。

受動喫煙に対しては「少しくらいは受忍の範囲である」という主張は社会通念だけでなく、医学的なエビデンスをもっても受け入れられるものではない。

したがって、これまでも「分煙」を進め、受動喫煙はマナーの問題だと主張してきたJTに対し、医学会は「屋内完全禁煙」しか安全な方法はないこと、そしてマナーではなく、健康や命の問題であることを繰り返し主張してきた。

WHOも、電子タバコの害は現時点では未解明であるものの、害への曝露の危険性がある以上は、公共の場所での使用を禁止すべきであると明確に述べている。

しかし、最近のJTのCMを見て私は驚愕したのだが、飲食店や車の中で、非喫煙者の隣で若い男性が明らかに電子タバコに見立てたものを手にしているシーンが繰り返し流されている。

JTは、「蒸気は室内環境に影響を及ばさないので、紙巻タバコと同様に議論すべきではない」としている。

だが、加熱式タバコに受動喫煙の危険がないことが明確にデータによって示されない限り、自らの主張のみに頼って、あたかも「車の中という密室で一緒にいても安全だ」と受け取られかねないメッセージを、影響力の大きいテレビCMで流すことは大きな問題があるだろう。

世界の主流は全面禁煙

その一方で、先日、全国展開する居酒屋チェーン店の「串カツ田中」が、大半の店舗で全面禁煙にすると発表した。世界の潮流を見ればこれが主流であるが、わが国ではまだニュースになるくらいめずらしいことだ。

また、東京都の受動喫煙防止条例案では、従業員を雇用している飲食店では、店舗面積にかかわらず原則屋内禁煙とする方針であるという。

東京オリンピックを前に、屋内原則禁煙か、分煙か、新型タバコは原則禁煙の例外かなど、今後もさまざまな議論が繰り広げられることが予想される。

しかし、そこで重要なのは、繰り返しになるが、これは「マナーの問題ではなく、命や健康の問題なのだ」ということを再度強調したい。そして、科学的エビデンスに基づいた、冷静な判断が重要だということもあわせて述べておきたい。

アイコス(iQOS)とは、「I Quit Ordinary Smoking」の頭文字を取って命名されたものだが、それを訳すと「私は、通常の喫煙をやめる」となる。

確かに、通常の紙巻きタバコの喫煙はやめているかもしれないが、「通常」ではない喫煙行為を続けていることは変わらない。

ある意味、正直な命名ではある。しかし、ここにも何か開き直っているような感があると思うのは、私だけだろうか。

