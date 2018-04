全世界を震撼させたアメリカ同時多発テロから17年、最高機密として封印されてきた〈9.11直後の最初の戦い〉の全貌を映画化した、『ホース・ソルジャー』が5月4日(金・祝)全国公開となる。今回は、本作に出演しているアカデミー賞ノミネート俳優、マイケル・シャノンをご紹介!

映画ファンの間で今、最も注目されていると言っても過言ではない、マイケル・シャノン。『ノクターナル・アニマルズ』などでアカデミー賞に2度ノミネートされ、同賞作品賞受賞作の『シェイプ・オブ・ウォーター』の悪役ストリックランドの演技で一気にその名を知らしめた彼が、最新作『ホース・ソルジャー』ではうって変わって、アメリカ国民から尊敬される実在する兵士役を演じている。

本作はハリウッド随一のヒットメーカー、ジェリー・ブラッカイマーが、デンマークのCM界の鬼才でコソボ紛争を追った報道写真家でもあるニコライ・フルシーを監督に抜擢し製作。物語は9.11直後の最初の反撃であり、最も危険な対テロ戦争の最前線部隊に志願した12人のアメリカ陸軍特殊部隊員(グリーンベレー)の勇姿を描く衝撃の実話。彼らのミッションは、反タリバンの地元勢力と手を結び、テロ集団の拠点マザーリシャリーフを制圧すること。最新兵器を擁する敵勢5万人に対し、ミッション遂行に与えられた期間は僅か3週間。さらに戦地は険しい山岳地帯の為、彼らは“馬”を使い移動し、馬に乗って戦うという、現代では考えられない戦術を強いられる内容だ。

劇中では、クリス・へムズワース演じるネルソン大尉を支える、頼もしいベテラン兵を演じている。自身の役柄について、「僕が演じるハル・スペンサー准尉は長年軍人をやっていたんだけど、家族で過ごす時間を作るためにそろそろ引退を考えていたんだ。だが彼は“9.11”を無視できなかった。事件の報道を見て『もう体力は落ちているけど、まだ役に立てることがある。俺は行くべきなんだ!』という思いで、戦場に向かうんだ」と自身の役柄について語った。実際に、共闘することとなる反タリバン勢力と、なかなか信頼関係を築けない仲間との橋渡しの役割を担う姿は、頼れる兄貴そのもの。だが、険しい山岳地帯を、慣れない馬での移動の連続に遂に腰を爆発させてしまう。診断は“ヘルニア”。あまりの辛さに顔を歪めるマイケル・シャノン。本当に彼自身が“ヘルニア”を爆発させてしまったかのような演技はさすが、アカデミー賞ノミネート俳優と言わざるを得ない。 そんなマイケル・シャノンについて、クリス・へムズワースは「すばらしいエネルギーを持つ俳優だ。彼はみんなの先頭に立つ存在で僕もいろんなアドバイスをもらったんだ」と絶賛。顔を歪めながらも、祖国のために、戦術的にも、体力的にも、圧倒的不利の中で戦うベテラン兵を演じる姿を目の当たりにしたマイケル・シャノンファンは自然と胸が熱くなってしまうことであろう。

