人気テレビドラマ「Glee」シリーズでの車椅子のアーティ役で知られる俳優のケヴィン・マクヘイル(29)が、ゲイであることをTwitterでカミングアウトした。

ケヴィンは現地時間20日、アリアナ・グランデの新曲「No Tears Left To Cry」を引き合いに出して、「No Tears Left To Cry は僕よりゲイみたいだよ。そして僕は認めます。ありがとうアリアナ・グランデ」とカミングアウト。「No Tears Left To Cry」は歌詞やレインボーフラッグを思わせるライティングのジャケットなどから“ゲイ賛歌”としてファンから熱烈な支持を受けており、ケヴィンも彼女の歌声とそのメッセージに勇気づけられたようだ。

ケヴィンはLGBT活動家クリーブ・ジョーンズの回顧録にインスパイアされたテレビドラマ「ウェン・ウィー・ライズ(原題) / When We Rise」で共演した俳優オースティン・マッケンジー(24)との交際がうわさされていた。(編集部・市川遥)