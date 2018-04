山崎まさよしの代表曲が『50回目のファーストキス』の挿入歌に

山崎まさよしが1997年にリリースした代表曲『One more time,One more chance』が、山田孝之と長澤まさみが共演する映画『50回目のファーストキス』の挿入歌として使用されることが明らかになった。ハワイのオアフ島を舞台とする本作は、記憶障害によって前日の出来事を全て忘れてしまう瑠衣(長澤)と、そんな彼女に一目惚れしたプレイボーイの大輔(山田)が織りなすロマンスを描く。福田雄一監督がメガホンを取り、共演にはムロツヨシ、勝矢、太賀、山崎紘菜、大和田伸也、佐藤二朗が名を連ねた。挿入歌として起用された山崎の『One more time,One more chance』は、新海誠監督の連作短編アニメーション『秒速5センチメートル』の主題歌だったことから、2018年4月7日より映画の舞台となったJR小山駅構内のBGMに起用されたほか、2017年には星野源と吉岡里帆が出演した「日清のどん兵衛」のテレビCMでも使用されている。本作では、大輔が1日で記憶が消えてしまう瑠衣に毎日愛を告白し続けるなか、毎日彼女を想って行うアプローチシーンで使用されており、心温まる感動的なシーンを構成している。山崎は楽曲の起用を受け、「20年以上前の作品がまた、こうして映画の挿入歌として使用していただけることを光栄に思います」と喜びを明かす。さらに「長澤さんが口ずさんでくれたり、この『One more time,One more chance』という楽曲が、映画のストーリーに寄り添っているような、とても印象的に使っていただけているので、ご覧になった方の記憶に残ってくれたら嬉しいです」とコメントを寄せている。映画『50回目のファーストキス』は6月1日より全国公開。