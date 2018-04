東急プラザ銀座に期間限定でオープンし、話題を呼んでいる和スイーツ専門店 「Häagen-Dazs 茶房」。 ハーゲンダッツ のアイスクリームを使用したオリジナルスイーツが味わえる同店に、4月28日(土)からゴールデンウィーク限定メニューとして、「ハーゲンダッツ団子 with バニラ」が1日100食限定で登場します!「Häagen-Dazs 茶房」にGW限定メニューが登場!「Häagen-Dazs 茶房」は、ハーゲンダッツジャパン初の“和”をテーマに、ハーゲンダッツアイスクリームを使用した創作和スイーツを提供する期間限定ショップ。人気の黒蜜やきなこを使用したメニューが新たに加わり、全9種の創作和スイーツが味わえます。ゴールデンウィークに向けて新たに提供される「ハーゲンダッツ団子with バニラ」は、ハーゲンダッツ アイスクリームに香ばしい串団子を大胆に乗せ、こんがりあぶったカスタードとホクホクのあんこにアイスクリームが溶け合う濃厚な味わいの一皿。串団子を使用した商品の提供はハーゲンダッツ初なのだとか!黒蜜・バニラ・カスタードの組み合わせは、美味しくないわけがありませんね♡ハーゲンダッツを使った創作和スイーツが9種類この他にも、「いちごのスープ with ストロベリー」や「みたらしわらび with マカデミアナッツ」、「湯葉ミルフィーユ with クリスプチップチョコレート」など、見た目も楽しいメニューが揃っていて、目移りしてしまいそうです。単品もありますが、セットにすると、日本茶・フレーバーティーの専門店「おちゃらか」が今回のメニューに合わせて開発したオリジナルフレーバーの日本茶が提供され、お茶とスイーツのマリアージュが楽しめます。店内は、銀座の街を一望できるぜいたくなロケーション。ゴールデンウィークは、「Häagen-Dazs 茶房」でスイーツタイムを満喫してはいかが?Haagen-Dazs 茶房(ハーゲンダッツ サボウ)場所:東京都中央区銀座5-2-1東急プラザ銀座6階「数寄屋橋茶房」内期間:2018年4月18日(水)〜5月6日(日)営業時間:月〜土 11:00〜23:00(L.O. 22:00)日・祝 11:00〜21:00(L.O. 20:00)ハーゲンダッツ