「愛に年の差なんて…」とよく耳する言葉だが、10代の男性が自分の祖母と同じくらいの年齢の女性に心惹かれる理由は他人にはなかなか理解してもらえないだろう。アメリカに住む19歳の男性は53歳年上の女性に一目惚れの末、 結婚 。当サイトでは2016年7月に2人のことをお伝えしていたが、今もなお仲睦まじい様子でいることを英メディア『Mirror』などが報じている。「私の愛する人はとても素晴らしい人」と語るのは、米テネシー州メアリービルに住む19歳の男性ゲイリー・ハードウィックさん(Gary Hardwick)だ。妻のアルメダさん(Almeda)はゲイリーさんより53歳年上で、現在72歳の‟超姉さん女房”である。2人は2年前、ゲイリーさんが17歳の時の2015年10月26日に結婚している。テネシー州の法律では16歳以上18歳未満の場合、親の同意があれば結婚できるが、ゲイリーさんのYouTubeチャンネルに投稿された動画ではアルメダさんとゲイリーさん家族が仲良く過ごすシーンもある。その様子からもゲイリーさん家族は2人の結婚に関して理解を示していたのではないかとみられる。出会いは2015年の夏だった。皮肉にも心臓発作で亡くなったアルメダさんの息子ロバートさんの葬儀がきっかけだったという。この時の2人はお互いの存在を認識していなかったが、葬儀からしばらくしてお互いが恋に落ちることとなる。2か月後、亡くなったロバートさんの妻リサさんがピザレストラン「チャッキーチーズ(Chuck E Cheese)」で家族の誕生日会を開くため、近所の人や身内を招待した。ゲイリーさんはリサさんの甥であることから招待を受け、その時初めてアルメダさんの存在を知ることとなった。誕生日会にはアルメダさんを含め何人か来ていたが、ゲイリーさんの視線はアルメダさんに釘付けになってしまい「彼女しかいない!」と思ったそうだ。まさに劇的な一目惚れである。実は当時、ゲイリーさんは77歳の恋人と別れたばかりだった。しかしアルメダさんに出会ったことで、失恋の痛手もどこかに飛んでしまったことだろう。当時のことをゲイリーさんはこのように話している。「初めて出会った時、彼女の極めて美しい青い瞳や素敵な人柄に魅かれました。彼女はよく笑うし、相性もバッチリでした。そして頻繁に連絡を取りあうようになったのです。たった一日で僕の心を虜にしたんですよ。」ゲイリーさんは祖母に育てられたということもあって、13歳の頃から高齢の女性にばかり惹かれていたという。しかしながらアルメダさんとの関係は特別だったようだ。誕生日会から2週間後、ゲイリーさんはプロポーズして、見事ゴールインしたのだった。そんな彼は、新婚初夜のことをこのように明かしている。「新婚初夜に初めて結ばれました。それは素晴らしい夜でした。そこには深い繋がりがあったのです。アルメダは本当に素敵な女性です。」アルメダさんもゲイリーさんに対する思いは同じだったようで、結婚について次のように語っている。「みなさんには、誰かを愛する時‟年齢は単なる数字にしか過ぎない”ということを伝えたいのです。私は良きパートナーと結婚して2年経った今も幸せに暮らしています。私は彼に一目ぼれでした。彼が私の人生に必要な人であると気づいたのです。そして年齢差については全くと言っていいほど怖気づくことはありませんでした。」幸せいっぱいの2人だが、当初は周りの理解を得るのが難しかったようだ。アルメダさんにはゲイリーさんとの出会いを境に、連絡を絶ってしまった息子もいるという。また彼女の孫であるアーロンさんとエリオットさんは当初、2人の関係を受け入れることができず、特にゲイリーさんと年齢が近い22歳のアーロンさんは困惑したそうだ。しかし今では2人のことをこのように話している。「ゲイリーのことを一度だけ『おじいちゃん』と呼んだことがありますが、それは僕がお酒に酔っていた時のこと。彼のことはお祖父ちゃんというより友人として見ています。だけどみなさんにもわかりますよね。お祖母ちゃん達夫婦は今、とても幸せそうです。」17歳のエリオットさんも同様で、今ではアルメダさんとゲイリーさんのことを受け入れており「はじめは2人に対して不自然さを感じていたけど、今は21世紀でしょ? いちいち気にしてられないわよね」とのことだ。ちなみにゲイリーさんのYouTubeチャンネル「Gary & Almeda Reacts」では、2人の仲睦まじい様子が垣間見られる。画像は『Mirror 2018年4月18日付「“She’s a wonderful lover”: Teenager, 19, who married 72-year-old grandmother reveals when they first had sex」(Image: PA Real Life)』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 MasumiMaher)