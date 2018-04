Photo by Lee McCoy体感的に知っていた人も少なくなさそうですが、科学的に明らかにされました。詳細は以下から。仕事の合間にちょっと チョコレート をつまむ。小腹を満たすのと同時にちょっと気分転換になるため、デスクに隠し持っているという人も多いのではないでしょうか?そんなチョコレートですが、 カカオ が70%を超える「ダークチョコレート」と呼ばれる種類のチョコレートには科学的に見て ストレス やイライラを軽減させ、憂鬱な気分を和らげ、記憶や免疫にまで効果があることが分かりました。この研究を主導したのはLoma Linda大学の博士後期課程に在籍するLee S. Berkさん。カカオに含まれるカカオポリフェノールのフラボノイドは非常に強い抗酸化作用と抗炎症作用を併せ持っており、脳や循環器系の健康に有益である事は既に知られています。Berkさんが「Experimental Biology 2018」で発表した結果によると、カカオ70%超のダークチョコレートは人間の遺伝子発現に影響を及ぼし、細胞性免疫反応や神経伝達、感覚認知を整えます。実験では炎症促進と抑制のサイトカインに注目し、70%カカオのダークチョコレートの摂取に伴う免疫細胞と樹状細胞の遺伝子発現を調べました。その結果、カカオを摂取することはT細胞の活性化を含む複数の細胞内シグナル伝達を増加させると共に、細胞免疫反応や神経伝達と感覚認知に関する遺伝子も活性化させました。まだまだ詳細なメカニズムを知るためにさらなる実験が必要とのことですが、仕事と健康のためにチョコレートを仕込んでおくならダークチョコレートが良さそうです。New studies show dark chocolate consumption reduces stress and inflammation _ EurekAlert! Science News(Photo by Lee McCoy)

【カカオ70%超のダークチョコレート、ストレスやイライラを軽減させることが科学的に判明】を全て見る