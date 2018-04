『アベンジャーズ』『X-MEN』『スパイダーマン』を生み出したマーベル史上最も過激やりすぎなヒーローとして、絶大な人気を誇る“デッドプール”。ライアン・レイノルズ主演で映画化された『デッドプール2』(6月1日 全国公開)より、超キュートなおねだりデップー姿を披露した日本版ポスターと、前作を観ていなくても大丈夫!おさらい映像が到着した。

到着した映像は、吹替版でデッドプールの声を演じた、加瀬康之氏のナレーションにより、デッドプールを知らない人にも、30秒でその破天荒な魅力と、その続編の見どころが分かる親切設計。デッドプールといえば、能天気で無責任、不死身で超強いのに人類を守るなんて正義感は皆無・・・ウザいくらいおしゃべりで生死を分ける戦闘の最中も「家の暖房切ったっけ?」と観客に話しかけたりとやりたい放題!マイペースで自己チューな俺ちゃんは前作で全身がメタリックな鉄人のコロッサスにX-MENのメンバーに誘われるもあっさりとメンバー入りを拒否して、“ぼっち”街道まっしぐらだったが、なんと本作では、 “最強鬼ヤバチーム”Xフォースを結成してしまった!未来からやってきたマッチョなクソ野郎・ケーブルが狙う謎の力を秘めたガキを守るため、Xフォースが、立ち向かうというのだ。

しかし、到着した画像では、左手に銃はもっているものの、股間にユニコーンを挟みヒーローらしからぬ可愛さMAXのおねだりポージングでこちらを見るデップーの奥には、Xフォースの一員で“運”を操る能力を持ったドミノと“マッチョなクソ野郎”ことケーブルの姿と共に衝撃の“もう、ぼっちじゃない♥”というキャッチコピーが!デップーは、敵対しているはずのケーブルとお友達になってしまうのか?俺ちゃんワールド炸裂なビジュアルに益々ストーリーの謎が深まる。前作に引き続き脚本を務めたレット・リースは「ライアンは“デッドプール警察だ”。デッドプールの魅力を知り尽くしたライアンは、脚本のトーンがズレたり、ぴったり来ないセリフを書いたりすると“そういうのはデッドプールらしくない”と指摘した」と明かしている。まさに誰がみてもデッドプールらしいこのポスターは、なんと“デッドプール警察”ライアン・レイノルズが日本だけに特別に許可したものだ!

さらにプロデューサーのサイモン・キンバーグが「どのアメコミと比べても異質なんだ」と、デッドプールを演じたライアン・レイノルズも「ほかのアメコミ映画ではなしえないことだ」と口を揃える本シリーズ。このポスターも前述の2名の言葉を裏付けるものとなっており、どデカい2発目に益々期待が高まる。

■『デッドプール2』

2018年6月1日 全国ロードショー

配給:20世紀フォックス映画

(c) 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation (c) 2018 Twentieth Century Fox Film Corporation. All Rights Reserved

公式サイト:http://deadpool.jp/