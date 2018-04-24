²»³Ú¤Ç¤â¥È¥¥á¥¡ªºù°æÆüÆà»Ò¡ßµÈÂôÎ¼¡Ø¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯È¯Çä
4·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡Ø¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤¬4·î25Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£
ËÜºî¤Î²»³Ú¤òÌ³¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¡Ê15¡Ë¡¢¡ÖÎøÃç¡×(15)¡¢¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯½÷¤È¹õ²¦»Ò¡Ù¡Ê16¡Ë¡¢¡Ö¹¥¤¤Ê¿Í¤¬¤¤¤ë¤³¤È¡×¡Ê16¡Ë¡¢NHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Ù¤Ã¤Ô¤ó¤µ¤ó¡×¡Ê16¡Ë¡Ø¥ê¥Ð¡¼¥º¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¡Ê18¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎCM²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¡¢2018Ç¯¤â¡ØÍÓ¤È¹Ý¤Î¿¹¡Ù¡ØÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç¡¢°¦¡£¡Ù¡¢·à¾ìÈÇ¥¢¥Ë¥á¡Ø·¯¤Îç¹Â¡¤ò¤¿¤Ù¤¿¤¤¡Ù¤Ê¤ÉÏÃÂêºî¤Ø»²²Ã¤¬Â³¤¯À¤ÉðÍµ»Ò¡£
º£²óÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ëÁÞÆþ²Î¡ÖI Won¡Çt Last A Day Without You¡×¡Ê¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¡Ë¤ä¡ÖBittersweet¡×¡ÊAzumi¡õMichael Kaneko¡Ë¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥È¥¥á¥¤¬°î¤ì¤ë±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤¿²»³Ú¤ËÃíÌÜ¤À¡£
ËÜºî¤Ï¡¢ÆÍÁ³¤Ò¤È¤Ä²°º¬¤Î²¼¤ÇÊë¤é¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Æ±¤¤Ç¯¤Î¹â¹»À¸¡¦¾®ÀÐÀî¸÷´õ¤È¾¾±ºÍ·¤¬¿¥¤ê¤Ê¤¹¥é¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡£¾®ÀÐÀî¸÷´õÌò¤Îºù°æÆüÆà»Ò¡¢¾¾±ºÍ·Ìò¤ÎµÈÂôÎ¼¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Ü²¦¶äÂÀÌò¤Îº´Æ£Âç¼ù¡¢½©·îè¬»ÒÌò¤ÎÍ¥´õÈþÀÄ¤Û¤«¡¢Ãæ»³ÈþÊæ¡¢ÃÉ¤ì¤¤¡¢Ã«¸¶¾Ï²ð¡¢Åû°æÆ»Î´¤¬¶¦±é¤¹¤ë¡£´ÆÆÄ¤ò¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸¡Ù¡Ø¥ª¥ª¥«¥ß¾¯½÷¤È¹õ²¦»Ò¡Ù¡ØP¤ÈJK¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë×¢ÌÚÎ´°ì¤¬Ì³¤á¤ë¡£
±Ç²è¡Ø¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡Ù¤Ï4·î27Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤êÁ´¹ñ¸ø³«
(C)µÈ½»¾Ä¡¿½¸±Ñ¼Ò (C)2018 ±Ç²è¡Ö¥Þ¥Þ¥ì¡¼¥É¡¦¥Ü¡¼¥¤¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É