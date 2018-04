庭の草花に水をあげようと、ホースで水を撒く飼い主。

「遊んでくれてる!」と勘違いしたのか、それとも単にのどが渇いていたのか、はたまた水撒きが余程気にくわなかったのか、「何もそこまで…」とツッコミたくなるほどの勢いで、ホースに向かってくるワンコが笑いを誘っている。

レバノン出身のTwitterユーザー「Serene@JabinSerene」さんの愛犬「テイラー」である。

This is Taylor btw pic.twitter.com/zkK1AlVsQO - Serene (@JabinSerene) 2018年4月20日

庭の花壇に水をあげようと、飼い主がホースで水を撒き始めると、目の前に飛び出し、大きな口を開けてホースの水をがぶ飲みするテイラー。

水まきが永遠に終わらない…

そう綴られた投稿がこちら。

I’ve have yet to finish watering my plants pic.twitter.com/UikjA9UPzH

- Serene (@JabinSerene) 2018年4月19日

勢い込んでホースの前に立ちふさがるテイラーだったが、その水圧に負け思わず目を閉じ押され気味。

身を挺して水撒きの邪魔をするワンコに、81万人以上が「いいね」し、リツイートされた件数も32万件を超え話題に。

同様に水撒きの際にはしゃぐワンコの投稿が相次いだ。

Same with my grass pic.twitter.com/OAVz6MFgX0 - Tahari D (@TahariD) 2018年4月20日

I lock her inside when I water plants now pic.twitter.com/ZkvASEmu8M

- Alexa (@ButterNit) 2018年4月20日