『スター・ウォーズ』シリーズの原点でもある、初期3部作『新たなる希望』『帝国の逆襲』『ジェダイの帰還』を、大スクリーンでの映画全編上映と迫力満点のフルオーケストラの生演奏でお届けするシネマ・コンサート『スター・ウォーズ in コンサート』の日本公演が決定し、日本語タイトル入りビジュアルが初公開された。同公演は、7月29日から国内7都市14公演開催される。本コンサートでは、音声やセリフ、効果音はそのままに、同作の音楽を手掛けたジョン・ウィリアムズの音楽パートをフルオーケストラで生演奏される。また今回、シネマ・コンサートでは世界初となるの初期3部作を一挙上演するプレミア特別公演が7月29日に1日限定で東京オペラシティ コンサートホールにて開催され、オーケストラの生演奏を“生音”で体験できるな貴重機会となっている。現在、世界中を席巻中の『スター・ウォーズ in コンサート・ワールド・ツアー』。昨年9月15日にニューヨークのディヴィッド・ゲフィン・ホールを皮切りにスタートし、2021年までに世界各都市で約300公演開催。日本公演では、シネマ・コンサート界の人気コンダクター、ニコラス・バックが来日して指揮を務め、演奏は国内屈指の名門オーケストラ、東京フィルハーモニー交響楽団が担う。『スター・ウォーズ in コンサート JAPAN TOUR 2018』は、7月29日から9月2日まで札幌、仙台、東京、静岡、名古屋、大阪、福岡で開催。7月29日のプレミア特別公演は東京オペラシティ コンサートホールで開催され、初期3部作が一挙上映される。チケット一般発売は4月24日10時から開始、詳しくは公式サイトまで。