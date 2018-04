全世界を震撼させたアメリカ同時多発テロから 17 年、最高機密として封印されてきた〈9.11 直後の最初の戦い〉の全貌を映画化した、『ホース・ソルジャー』が5月4日(金・祝)全国公開となる。この度、クリス・へムズワースらが演じる、アメリカ陸軍特殊部隊員<グリーンベレー>の騎馬戦闘映像が解禁となった。

今作の主演は、『アベンジャーズ』『マイティ・ソー』シリーズのクリス・ヘムズワース。一人も死なせはしないと部下に誓い、必ず帰ると家族

に約束する、誰もが憧れるリーダー、ネルソン大尉役を力強く演じている。ネルソンより年上のベテラン兵で頼もしい兄のように彼を支えるスペンサー准尉役には、『ノクターナル・アニマルズ』などアカデミー賞に2度ノミネートされ、同賞作品賞受賞作の『シェイプ・オブ・ウォーター』でも重要な役どころを演じた、今映画ファンの間で最も注目されているマイケル・シャノン。『フューリー』『アントマン』で主人公を支える“相棒”役を好演してきたマイケル・ペーニャなど、名だたる俳優陣が集結。

今回、解禁される映像は、戦車やミサイルなど最新の武器を持つタリバンに対し、クリス・ヘムズワースら12人のアメリカ陸軍特殊部隊員<グリーンベレー>と、彼らと共闘する地元・反タリバン勢力らが“馬”を駆使して、戦場を疾走しながら攻め込む迫力満点のシーン。実際、戦場となった北部の危険で険しい山岳地帯では、移動や戦闘の手段として、“馬”を駆使する以外ありえない状況下で、劇中同様、モデルなった兵士たちも、ほぼ馬術に関しては未経験でありながら、戦闘の中でマスターしたという。本作について、クリス・へムズワースは「実話だと知った時に驚いたよ。あの兵士たちの存在は、あまり知られていないからね。軍人が騎馬で戦うなんて、まるで第一次世界大戦みたいだ!」と思ったという。実話に基づくリアリティの追求のため、クリス・へムズワースらキャスト達は、撮影前に厳しい軍事訓練を決行。未経験者がほとんどの馬術訓練では、馬の上で銃を構えて、40ポンド(約20キロ)の重りを背負いながら、馬に慣れることから始まり、落馬しないよう、早く走らせたり、鋭いターンを決めたりと、第二の天性になるまで訓練していたという。その姿にモデルとなった実際の兵士も「全員がグリーンベレーの一員に見えた。僕らを完璧に描いてくれたね」と絶賛されたキャスト達の馬術戦闘シーンにも注目の『ホース・ソルジャー』は5月4日(金・祝)公開!

■『ホース・ソルジャー』

2018年5月4日(金・祝)全国公開

配給:ギャガ

(c) 2018 BY HS FILM, LLC. ALL RIGHTS RESERVED.