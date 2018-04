Image: All Marvel Characters and the distinctive likeness(es) thereof are Trademarks & Copyright © 1941 - 2018 Marvel Characters, Inc. and used with permission. ALL RIGHTS RESERVED. via Acer

社長モデルがたまりません。

Acer(エイサー)から、世界中で愛されるマーベルのアベンジャーズとコラボしたスペシャルなラップトップ「Infinity War」シリーズが発表されました。

まずトップ画像は、Acer Swift 3をベースとしたアイアンマンコラボ。薄型軽量ラップトップに仕上がっており、本体厚みは17.95mmで重量は1.6kg。第8世代のCore i5プロセッサを搭載し、RAMは8GB、ディスプレイは14インチのフルHD解像度となっています。さらに、電源オン時にはラップトップ表のアイアンマンロゴが光る! これだけでも買いでしょう。販売はインド向けで、価格は7万9999ルピー(約13万円)です。

Image: All Marvel Characters and the distinctive likeness(es) thereof are Trademarks & Copyright © 1941 - 2018 Marvel Characters, Inc. and used with permission. ALL RIGHTS RESERVED. via Acer

こちらはいかにもタフな、Acer Aspire 6をベースとしたキャプテン・アメリカコラボのモデル。15.6インチディスプレイを搭載するデカめな製品で、こちらも第8世代Core i5プロセッサを搭載しています。価格は6万3999ルピー(約10万円)。

Image: All Marvel Characters and the distinctive likeness(es) thereof are Trademarks & Copyright © 1941 - 2018 Marvel Characters, Inc. and used with permission. ALL RIGHTS RESERVED. via Acer

最後は、Acer Nitro 5をベースとしたサノスコラボの一台。こちらはGPUにNVIDIA GeForce GTX 1050を搭載する強力なゲーミングPCで、プロセッサにはインテルの第7世代Core i7プロセッサを採用。ディスプレイは15.6インチで、価格は8万999ルピー(約13万円)となっています。

4月27日(金)には、日本で映画『アベンジャーズ/インフィニティ・ウォー』が公開されます。このタイミングでのコラボアイテム、欲しくなっちゃいそうですが、残念ながら日本向けではありません。衝動買いしなくて済みそう…。



Image: All Marvel Characters and the distinctive likeness(es) thereof are Trademarks & Copyright © 1941 - 2018 Marvel Characters, Inc. and used with permission. ALL RIGHTS RESERVED. via Acer, techradar.

Source: Acer, techradar.



(塚本直樹)