»³ùõ¸¿Í¡ØÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡Ù¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¡¼¥¹Åö¤¿¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¼Â»Ü¡¢¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥óÆ°²è¤â
5·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËBlu-ray¡õDVD¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤ë±Ç²è¡ØÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡Ù¡£ËÜºî¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ念¤·¤Æ¡¢¸ø¼°Twitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@saikikusuomovie¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¡õ¥ê¥Ä¥¤¡¼¥È¤¹¤ë¤È¡¢»³粼¸¿Í¤Î¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¡¼¥¹¤¬ÃêÁª¤Ç1Ì¾ÍÍ¤ËÅö¤¿¤ëTwitter¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤¬4·î22Æü¡ÊÆü¡Ë¤è¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¡£
¡ØÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡ÙTwitter¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³µÍ×
¥×¥ì¥¼¥ó¥ÈÆâÍÆ¡§»³粼¸¿Í¥µ¥¤¥óÆþ¤ê¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¡¼¥¹1Ì¾ÍÍ
¢¨¹ë²ÚÈÇBlu-ray¡õDVD ¥»¥Ã¥È¡Ú½é²óÀ¸»º¸ÂÄê¡Û¤Î¥¢¥¦¥¿¡¼¥±¡¼¥¹¤Èº¹¤·ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´Ö¡§4·î22Æü¡ÊÆü¡Ë0¡§00¡Á5·î2Æü¡Ê¿å¡Ë23¡§59
±þÊçÊýË¡¡§¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó´ü´ÖÃæ¤Ë¸ø¼°Twitter¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ê@saikikusuomovie¡Ë¤ò¥Õ¥©¥í¡¼¤·¡¢¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¥Ä¥¤¡¼¥È¤ò¥ê¥Ä¥£¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç±þÊç¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨16ºÐÌ¤Ëþ¤ÎÊý¤Î±þÊç¤Ë¤ÏÊÝ¸î¼Ô¤ÎÆ±°Õ¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
ÅöÁªÈ¯É½¡§±þÊç´ü´Ö½ª了¸å¤Ë¸·Àµ¤Ê¤ëÃêÁª¤ò行¤¤¡¢¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ë¤Æ¤´Ï¢Íí¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Åö落³ÎÇ§¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ë¤Ï¤ªÅú¤¨¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤´了¾µ²¼¤µ¤¤¡£
¢¨¾ÞÉÊ¤ÎÈ¯Á÷Àè¤ÏÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¸Â¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£
½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×Ï¢ºÜÃæ¤ÎËãÀ¸¼þ°ì¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾Ì¡²è¤ò¡¢¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡Ø¶äº²¡Ù¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë´ÆÆÄ¡¦Ê¡ÅÄÍº°ì¤¬¼Â¼Ì±Ç²è²½¤·¤¿ËÜºî¡£À¤³¦¤òÌÇ¤Ü¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Û¤É¤ÎÄ¶Ç½ÎÏ¤ò»ý¤Á¤Ê¤¬¤é¤âÉáÄÌ¤ÎÀ¸³è¤òË¾¤àPK³Ø±à¤Î¹â¹»À¸¡¦ÀÆÌÚÆïÍº¤ÈÊÊ¤Î¶¯¤¤¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤¿¤Á¤Î¡È¦·Æñ¡É¡Ê¤µ¤¤¤Ê¤ó¡Ë¤òÉÁ¤¯³Ø±à¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¤òÊ¡ÅÄÍº°ì¤¬Ì³¤á¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÀÆÌÚÆïÍº¤ò¥³¥á¥Ç¥£±Ç²è½é¼ç±é¤Î»³粼¸¿Í¤¬±é¤¸¤ë¡£±Ç²è¤Ç¤Ï¡¢Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤ÎÊ¸²½º×¡ãPKº×¡ä¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬Åö¤Æ¤é¤ì¤ë¡£
»³粼Ê±¤¹¤ëÀÆÌÚ¤ËÁÛ¤¤¤ò´ó¤»¤ë¾È¶¶¿´ÈþÌò¤Ë¶¶ËÜ´ÄÆà¡¢ÀÆÌÚ¤ÎÁêËÀ¤ò¼«¾Î¤¹¤ë¥Ð¥«¡¦Ç³Æ²ÎÏÌò¤Ë¿·°æ¹ÀÊ¸¡¢°Ç¤ÎÁÈ¿¥¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÀßÄê¤ÎÃæÆóÉÂ¡¦³¤Æ£½ÖÌò¤ËµÈÂôÎ¼¡¢Ç®·ì¤Î³Øµé°Ñ°÷Ä¹¡¦³¥Ï¤µÏ»ÖÌò¤Ë³Þ¸¶½¨¹¬¡¢¸«¤¿ÌÜ¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¤À¤±¤É¸µ¥ä¥ó¤Î·¦Ã«¿Ü°¡Ï¡Ìò¤Ë²ìÍè¸¿Í¡¢ÁûÆ°¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¬¤Á¤ÎÂç¿Íµ¤¥¤¥ê¥å¡¼¥¸¥ç¥Ë¥¹¥È¡¦Ä³Ìî±«ÎÐÌò¤Ë¥à¥í¥Ä¥è¥·¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¥¨¥í¤¤¹»Ä¹¡¦¿ÀÅÄÉÊ½õÌò¤Ëº´Æ£ÆóÏ¯¡¢ÀÆÌÚ¤ÎÎ¾¿Æ¤òÆâÅÄÍµª¡¢ÅÄÊÕÀ¿°ì¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£¡Ø¶äº²¡Ù¡ÖÍ¦¼Ô¥è¥·¥Ò¥³¡×¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥µ¥é¥ê¡¼¥Þ¥óº¸¹¾Æâ»á¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤¹¤ëÊ¡ÅÄÁÈ¾ïÏ¢¥¥ã¥¹¥È¤¬Â·¤Ã¤¿¡£
±Ç²è¡ØÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡ÙBlu-ray¡õDVD¤Ï5·î2Æü¡Ê¿å¡Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¡¦Æ±»þ¥ì¥ó¥¿¥ë³«»Ï¡¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÀè¹ÔÇÛ¿®Ãæ
(C)ËãÀ¸¼þ°ì¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦2017±Ç²è¡ÖÀÆÌÚÆïÍº¤Î¦·Æñ¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É