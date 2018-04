『スター・ウォーズ』シリーズ最新作にして、新たなる3部作の第2作目にあたる『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』のMovieNEX発売を記念して、日本で制作された感動のオリジナルショートドラマ「メッセージ」が解禁となった。この映像は、『スター・ウォーズ』を題材にしたドラマで、就職のために実家を離れることになった息子と、定年退職を迎える父との、不器用ながらも真っ直ぐな心の交流を描いた物語。息子はしばらく会えなくなる父と話をするきっかけを得るため映画に誘う。父が昔から好きだった「スター・ウォーズ」シリーズの最新作を二人で観に行くが、結局、うまく想いを伝えることができず、息子はそのまま東京へ旅立つ日を迎えてしまう。旅立つ息子は、自分のバッグに『スター・ウォーズ』のMovieNEXとカードが入っていることに気づく。それは父からの息子へのプレゼントで、カードには「May the force be with you(フォースと共にあらんことを)」のメッセージが…。実は、息子が父に伝えたい想いがあったように、父も息子に伝えたい想いがあったのだ。伝説のジェダイ、ルーク・スカイウォーカーから、新世代のヒロイン、レイへと世代を超えて受け継がれる「スター・ウォーズ」のように、父から息子に向けた心のこもったメッセージだ。そして、同時に、息子から父へのメッセージも届けられるのだが、親子らしく、それぞれ相手の事を想い続けたからこそのメッセージの届け方が感動を誘う。ルークとレイの「世代交代」を彷彿とさせる心打たれるドラマに仕上がっている。『スター・ウォーズ/最後のジェダイ MovieNEX』は4月25日(水)発売。先行デジタル配信中。