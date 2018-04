1987年12月の発売から30周年を迎えるカプコンの名作ゲーム「ロックマン」シリーズ。ファンに親しまれてきた人気シリーズの名曲たちを、大迫力のライブで体感できる「ロックマン30周年記念ライブ」の開催が決定しました。

ロックマン、ロックマンX、ロックマン エグゼなど、30年の歴史を彩る各作品から選りすぐりの名曲、人気曲がチョイスされます。

メインアレンジャーとして岩垂徳行氏(逆転裁判3,5,6、逆転検事シリーズ、ロックマンX7の一部音楽を担当)を起用し、「ロックマン30周年スペシャルバンド」による演奏とともに、ステージ大スクリーンでは映像が上映されます。

「ロックマン30周年記念ライブ」は7月8日に、なかのZERO 大ホールにて昼公演、夜公演と2回にわけ開催。各公演、演奏曲目の一部差し換えがあり、さらにゲスト出演者によるスペシャルトークやロックマン最新情報も発表予定。

チケットは全席指定で7500円(税込)。プレイガイド先行発売(抽選)は4月19日から実施。一般発売は先着順で4月26日10時からを予定しています。

▼ロックマン30周年スペシャルバンド

宮崎大介(guitar), 榎本敦(bass), 上倉紀行(keyboards), 山内優(drums)

MOS (alto sax, tenor sax, baritone sax, trumpet, trumpet, trombone)

(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.

画像提供・株式会社カプコン