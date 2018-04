『ソウ』シリーズ最新作監督スピエリッグ兄弟の最新作『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』が2018年初夏TOHOシネマズシャンテほか全国公開となる。この度、謎に満ちた未亡人を演じるヘレン・ミレンの場面写真が解禁となった。

『ソウ』シリーズ最新作『ジグソウ:ソウ・レガシー』などを手掛けるオーストラリアの気鋭双子監督、スピエリッグ兄弟の最新作となる本作は、カリフォルニア州サンノゼに実在する「ウィンチェスター・ミステリーハウス」を舞台としたホラー。家族と屋敷を亡霊から守るために増改築を24時間、365日、38年間続けた謎の未亡人サラ・ウィンチェスター。実在の人物であるサラをオスカー女優のヘレン・ミレンが演じている。

この度解禁された場面写真では、38年間続けられた増改築により摩訶不思議な構造を持つ屋敷内で起こる事件に巻き込まれる人々の緊迫した表情がうかがえる。漆黒のヴェールを脱ぎ素顔をあらわにする謎多き未亡人、サラ・ウィンチェスター(ヘレン・ミレン)の姿や、ウィンチェスター銃を構え恐怖に抗う表情のエリック(ジェイソン・クラーク)の姿をとらえている。屋敷にはどんな秘密が隠されているのか、恐ろしくも、覗いてみたくなるような場面写真だ。

さらに、4月28日より販売開始となるムビチケには、本作にちなんだ仕掛け付きのオリジナル特典付き!!

この度発表された前売り特典は、映画の舞台となる実在する幽霊屋敷ウィンチェスターハウスのイラストが描かれたオリジナル3Dカード。メイキング映像が500万回以上再生されるなど、国内外で注目を集めている3Dアーティスト、永井秀幸が描いたオリジナルのデザインとなっている。スマホや携帯電話のカメラ機能を使いある一定の角度から写真を撮影すると鉛筆で描かれただけの屋敷が不気味に飛び出し立体的に見える仕様となっており、屋敷全体が奇妙な構造で溢れたウィンチェスターハウスらしい仕掛けとなっている。

本作の続報に期待したい。

■『ウィンチェスターハウス アメリカで最も呪われた屋敷』

2018年初夏TOHOシネマズシャンテほか全国公開

配給:REGENTS/ポニーキャニオン

(c) 2018 Winchester Film Holdings Pty Ltd, Eclipse Pictures, Inc., Screen Australia and Screen Queensland Pty Ltd. All Rights Reserved.