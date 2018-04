かつてのような超大国ではなくなったとはいえ、世界一の経済大国であるアメリカ合衆国。

しかしながら庶民の暮らしは、一般に思われている以上に困窮・不安定になっているようです。

42%のアメリカ人が貯金1万ドル(約100万円)未満であり、ほぼ破産状態で老後のリタイヤを迎えるだろうとのアンケート結果が出ています。

42% of Americans have less than $10,000 saved and will retire broke.

GoBankingRateが発表した内容によると、ほぼ半分にあたる42%のアメリカ人が定年を迎えたときの貯金が1万ドルに満たないそうで、全く無し(0ドル)の人も18%に達しています。

貯金ができない最大の理由は貯金をするだけの稼ぎがないことで、月々の支払いをするだけで精一杯なのが現状です。

「なぜ貯金をしないのですか?」というアンケートには

・稼ぎが十分ではない……40.1%

・リタイヤのための貯金が必要ではない……10.3%

・借金の返済を優先している……5.7%

・職場で年金プランがない……9.2%

・日々の暮らしで精一杯……24.9%

・緊急時にリタイア用の貯金を使ってしまった……9.9%



将来が不安視される人が非常に増えているようです。

海外掲示板のコメントをご紹介します

●なんて偶然なんだ。自分はアメリカ人で貯金も1万ドル以下だ。



↑(投稿者)42%の1人だね。



↑もう貧乏でいるのでさえ費用がかかる。



↑貧乏でいるのをやめようとトライしたことは?



↑何歳ですか。このパーセンテージは年齢とともに下がる。



●まるでわれわれの将来がリタイヤするみたいなストーリーだな。



↑代わりに「死」と「リタイア」を。



●アメリカのリタイア計画っていうのは「死」なんだ。



●物の値段が上がるのに、賃金が1970年代くらいから停滞しているので、これは避けられない結果である。毎月の給与を使い切るような生活を国民の半分がするとこうなる。



●ほとんどの人が自分の財力内で生きる選択をしない。



●これは1000人を調べた結果なので、あてにはならないのでは。



↑統計ってのはそんなもんだ。



●これは破産のまま死ぬってことだろう。そうでなけりゃ破産していてどうやってリタイヤするんだ。



●これは借金バブルが膨れ上がって消えるまでの話。



●リタイヤしなければ、破産してリタイヤもない。



●自分はリタイヤできると思っていない。年金が足りなければ働くしかない。



多くの人が、かなり危険な貯金状況であるとのこと。大国とは言え一般人の生活が楽ではないことを物語っています。