18日歌舞伎町シネマ広場にて、スティーブン・スピルバーグ監督の最新作『レディ・プレイヤー1』のジャパンプレミアが開催された。会場には、主人公パーシヴァル/ウェイドを演じるタイ・シェリダン、アルテミス/サマンサを演じるオリビア・クック、日本人キャストの森崎ウィン、そして13年ぶりの来日となるスティーブン・スピルバーグ監督が登場した。

TOHOシネマズ新宿のゴジラが見下ろす会場には、『バック・トゥ・ザ・フューチャー』の デロリアンや「ハローキティ」のキティちゃん、そして「機動戦士 ガンダム」のRX-78-2ガンダムが集結。さらに4人の登場の前には、オリンピック女子スキージャンプの高梨沙羅選手や、ダンテ・カーヴァ−らがキティちゃんとともに登場。会場を盛り上げた。

そしてついに、タイ、オリビア、森崎、そしてスピルバーグ監督がレッドカーペットに登場!サインや写真撮影など、待ち受けたファンらに時間をかけて暖かくサービスした。この日は雨上がりで肌寒かったにも関わらず、オリビアはオフショルダーのミニドレスでレッドカーペットに登場して、フレッシュな魅力で会場のファンを魅了。ファンらはスピルバーグ監督や出演者との交流を楽しんだ。

ステージでは、初来日のタイがまず「コンニチハ!」日本語で挨拶。「日本は初めてですが、『レディ・プレイヤー1』を持って日本に来ることができて非常に光栄に思っています」とコメント。また同じく初来日のオリビアも、「コンニチハ!」と日本語でファンに挨拶。来日して以来まだ日本を楽しんでいないとのことで、明日の夜出かけて、日本の文化に触れるのがとても楽しみと話していた。また、お昼に食べたという寿司について「とても美しくて・・・」と説明するオリビアに、横からスピルバーグ監督が「オイシイ」と耳打ちで日本語を教える一幕もあり、ファンを大いに沸かせた。

『宇宙戦争』以来の来日となるスピルバーグ監督は、「プレミアにお越し頂いて・・・」と話し始めたところで「コンバンハ!」と日本語で挨拶。初来日の二人より日本語に慣れた様子をアピール。「この作品は私にとって非常に個人的な作品なので、ぜひとも自分自身で日本に来て、皆さんに紹介したいと思いました。日本のポップカルチャーの様々な要素が含まれています。皆さんには、キャラクターたち、そしてストーリーを楽しんでもらいたいです」と作品について話してくれた。

映画の枠を超えた超ド級エンターテイメント大作『レディ・プレイヤー1』はいよいよ4月20日全国公開。

■『レディ・プレイヤー1』

2018年4月20日(金)全国ロードショー3D/2D/IMAX3D(c)/4D

配給:ワーナー・ブラザース映画

