人気の3Dアニメ映画『ヒックとドラゴン』の第3弾のタイトルが、日本語で「隠された世界」という意味の『ハウ・トゥー・トレイン・ユア・ドラゴン:ザ・ヒドゥン・ワールド(原題) / How to Train Your Dragon: The Hidden World』に決まった。Deadlineが報じている。

『ヒックとドラゴン』はバイキングの少年ヒックとドラゴン・トゥースの友情を描いた人気シリーズ。第1弾は2010年に公開されヒットを飛ばし、続く第2弾は2014年に全米公開され、アニメ界のアカデミー賞といわれる第42回アニー賞で作品賞を含む最多6冠に輝くなど評価が高かったものの、日本では劇場未公開だった。

第3弾では、ヒックとトゥースに危機が忍び寄り、苦渋の決断を迫られるさまが描かれるという。何度も公開時期が延期されてきた本作は、現在、2019年3月1日全米公開予定となっている。(編集部・石神恵美子)