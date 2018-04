『スター・ウォーズ』シリーズ最新作で、昨年12月に封切られ、興行収入75億円突破の大ヒットとなった『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』。この映画の先行デジタル配信が、いよいよ本日4月18日より開始されるのを記念し、日本で制作されたオリジナルショートドラマ『メッセージ』が解禁となった。解禁となったショートドラマは、就職のために実家を離れることになった息子と、定年退職を迎える父との、不器用ながらも真っ直ぐな心の交流を描いた感動ストーリー。息子は、しばらく会えなくなる父と話をするきっかけを作るため映画に誘う。見に行ったのは、父が昔から好きだった『スター・ウォーズ』シリーズ最新作。だが、結局うまく思いを伝えられないまま、息子は東京へ旅立つ日を迎えてしまうが、実は、息子が父に伝えたい思いがあったように、父にも息子に伝えたい思いがあったというもの。注目は、ドラマ終盤で描かれる「May the force be with you.(フォースと共にあらんことを)」と一緒に込められた父から息子へのメッセージ。伝説のジェダイ、ルーク・スカイウォーカーから、新世代のヒロイン、レイへと、世代を超えて受け継がれる『スター・ウォーズ』のように、この言葉と共に父から息子に向けた心のこもったメッセージが記されているのだ。まさに、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』のルークとレイの<世代交代>を彷彿とさせる心打たれるメッセージ。同時に、息子から父へのメッセージも届けられるのだが、親子らしく、それぞれ相手の事を思い続けたからこそのメッセージの届け方が感動を誘う。さらに、『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』公式サイトでは、このMovieNEX発売&デジタル配信を記念し、Twitterキャンペーンを実施中。『スター・ウォーズ』もついに世代交代。「今のあなたの立場はどっち?」という設問とともに、「ルーク」か「レイ」かを選び、ツイートすることで『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』オリジナルグッズが当たる! 応募は5月31日まで!https://starwars.disney.co.jp/movie/lastjedi/sedai-cp.html『スター・ウォーズ/最後のジェダイ』のMovieNEX(4200円+税)、4K UHD MovieNEX(8000円+税)、4K UHD MovieNEXプレミアムBOX(数量限定/1万5000円+税)は4月25日に発売! 先行デジタル配信中。