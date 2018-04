全人類が待ち望んだ、映画を超えた史上空前のエンターテイメント「スター・ウォーズ」。シリーズでも圧倒的な人気を誇るキャラクターの1人“ハン・ソロ”の“知られざる若き日”を描く「スター・ウォーズ」最新作『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』(6月29日(金) 公開)。この度、ハン・ソロ、チューバッカ、ミレニアム・ファルコン、キーラ、ランド、――といった本作の主要キャラクターが一堂に会する新たなる日本版ポスターが完成した。

銀河一の高速船ミレニアム・ファルコンを操る伝説の運び屋で”愛すべき悪党”ハン・ソロと、生涯の相棒となるウーキー族のチューバッカの出会いや、悪友ランド・カルリジアンとのエピソードなど、若きハン・ソロの知られざる過去を描くアナザー・ストーリーである本作。今回解禁された新日本版ポスターは、まるでウエスタン風の指名手配ポスターを思わせる雰囲気。“愛すべき悪党”と呼ばれるハン・ソロだけではなく、全キャラクターから<誰一人信用できない>予感を漂わせるビジュアルになっている。さらに今回、謎に包まれていたキャラクターについても、キャスト・スタッフら関係者からの証言も明かされた!

映画『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』キャスト&スタッフが明かすキャラクター最新情報

★“愛すべき悪党”ハン・ソロ(演:オールデン・エアエンライク)*上段真ん中上

▼証言▼

・オールデン「彼はあまり良い環境ではない所の出身で、自分でやりたいことをやる資金と、自由を夢見ているんだ」

・ロン・ハワード監督「ハン・ソロは女ったらしだ。」

・キャスリーン・ケネディ(ルーカスフィルム社長)「まだ未熟で経験も浅い。そして出会う人たちは最低の人たち(笑)。」

★”友情に厚い190 歳“チューバッカ(演:ヨーナス・スオタモ)*下段左から4 番目

▼証言▼

・オールデン 「すごく背が高い。思っていたよりもずっと背が高いんだ」

・ヨーナス 「気安く何でも言える2人の関係の始まりを見ることになるよ。あと見たことがないチューイを見れるかも…」

・ロン・ハワード監督 「チューバッカとハン・ソロが友情を築き上げて行く部分は、ストーリーの大きな部分になる。」

★“物語の鍵を握る謎の美女”キーラ(演:エミリア・クラーク)*下段左から3番目

▼証言▼

・オールデン 「生活がギリギリの環境で一緒に育った幼馴染だ。」

・ロン・ハワード監督 「銀河の貧困地帯で育ったハンとキーラ。このふたりの関係は、とても重要なものだ。」

★“優雅な詐欺師”ランド・カルリジアン(演:ドナルド・グローヴァー)*下段左から5 番目

▼証言▼

・ドナルド 「この悪党詐欺師は快適な人生を送っているだ。彼の人生は順調そのものなんだ」

★“百戦錬磨のギャング”ベケット(演:ウディ・ハレルソン)*下段左から2 番目

▼証言▼

・オールデン 「ハン・ソロは犯罪のアンダーワールドを彼から学ぶ。彼はハン・ソロの師匠のような存在なんだ」

・ロン・ハワード監督 「彼はパワフルで自由気ままな犯罪者だ。ハンに大きな影響を与える事になるよ」

★“勝ち気で大胆なドロイド”L3-37 ※読み方:エルスリー・スリーセブン(演:フィービー・ウォーラー=ブリッジ)*下段左から1 番目

▼証言▼

・ロン・ハワード監督 「ドロイドだけど個性的なんだ。彼女は頭が良くてファニーだよ。みんなL3 を好きになると思うよ。」

・ドナルド 「ランドのパートナーで2人はケンカする事もある。(ハン・ソロとチューバッカのような)仲良し同士の衝突だよ」

本作がどんな物語になるのかは未だ謎のまま。しかし、ジョージ・ルーカスの元で「エピソード5」「エピソード6」で脚本を手がけ、「フォースの覚醒」でも脚本に携わった<ハン・ソロを誰よりも知る男>ローレンス・カスダンが脚本を務め、ファンからの期待値も高い本作。ルークやレイアと出会う前の若きハン・ソロが繰り広げる怒涛の大冒険は、どんな波乱と興奮に満ちているのか!?アクション、スリル、バトル、ロマンスなどエンターテイメントの全てが詰まった新たなSW 伝説が今、幕を開ける!

■『ハン・ソロ/スター・ウォーズ・ストーリー』

配給:ウォルト・ディズニー・ジャパン

2018年6月29日(金) 全国公開

(c) 2018 Lucasfilm Ltd. All Rights Reserved.