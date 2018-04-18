¼Â¿©¥ì¥Ý¡ªÊ¡²¬¤Ç¿Íµ¤¤ÎËõÃã¥Ñ¥Õ¥§5¤Ä¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿
¶áÇ¯¡¢ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£¤Ê¤«¤Ç¤âº¬¶¯¤¤¿Íµ¤¤ò¸Ø¤ë¤Î¤¬¡ÈËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡É¡£º£²ó¤ÏÊ¡²¬¤Ç¿©¤Ù¤é¤ì¤ëÀäÉÊ¥Ñ¥Õ¥§¤ò¡¢¥é¥¤¥¿¡¼¤Î¼Â¿©¥³¥á¥ó¥È¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÈ¬½÷¶ÌÏª¤ÎËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×(800±ß)¡£ÊÌÅº¤¨¤Î¤¤ÊÊ´¤ò¤«¤±¤ë¤È°ã¤Ã¤¿Ì£¤ï¤¤¤Ë¤Ê¤ë
¢£ µþ¤Ï¤ä¤·¤ä ÇîÂ¿Å¹
ÁÏ¶È260Í¾Ç¯¤ÎÏ·ÊÞÃã²°¡ÖÎÓ²°¡×¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ëÃã¥«¥Õ¥§¡Öµþ¤Ï¤ä¤·¤ä¡×(Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹)¡£¾¼ÏÂ44Ç¯¡¢ÃãÆ»¤ÎÀÊ¤Ç¤·¤«¿¶¤ëÉñ¤ï¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿ËõÃã¤ò¥Ñ¥Õ¥§¤Ë¼è¤êÆþ¤ì¡¢ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¤Î¸µÁÄ¤È¤¤¤ï¤ì¤ëÌ¾Å¹¤À¡£
ÀÐ±±ÈÔ¤±§¼£ËõÃã¤ÎÇ»¸ü¤µ¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡ÖËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×(1134±ß)¤Ï¡¢ÇòÅí¡¢²«Åí¡¢¥Ð¥Ê¥Ê¤Ê¤É¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Î¾å¤Ë¡¢ËõÃã¤Î¥¢¥¤¥¹¤È¥¼¥ê¡¼¤¬¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤ë¡£13¼ïÎà¤Î¤Ê¤«¤«¤é¹¥¤ß¤Î¤ªÃã¤òÁª¤Ù¤ë¡Ö¤ªÃã¥»¥Ã¥È¡×(1458±ß)¤â¤¢¤ê¡£
¡Ú¥é¥¤¥¿¡¼¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¿©¤Ù¿Ê¤á¤ë¤È¡¢Ç»¸ü¤ÊËõÃã¤«¤é¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ÈÌ£¥¹¥Ã¥¥ê¡ª²¿ÅÙ¤Ç¤â¿©¤Ù¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¡£
¡Îµþ¤Ï¤ä¤·¤ä¡ÏÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÇîÂ¿¶èÇîÂ¿±ØÃæ±û³¹1-1 / 092-292-7686 / 11:00¡Á23:00(LO22:00) / ¤Ê¤·
¢£ º£Àô¾®Ï© ÆüÏÂÆü
Ï©ÃÏÎ¢¤Ë¤¿¤¿¤º¤àÃÛ70Ç¯¤Î·úÊª¤ò²þÁõ¤·¤¿¸ÅÌ±²È¥«¥Õ¥§¡Öº£Àô¾®Ï© ÆüÏÂÆü(¤Ò¤è¤ê¤Ó)¡×(Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èº£Àô)¡£¡Öµ¨Àá¤Î¤ï¤Ã¤Ñ¸æÁ·¡×¤Ê¤É¡¢¶å½£»º¤ÎÌîºÚ¤ò¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë»È¤Ã¤¿ÏÂ¿©¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£
Âç¤¤ÊºÇÃæ¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¡Ö±§¼£ËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×(723±ß)¡£ËõÃã¥¢¥¤¥¹¡¢¾®Æ¦¡¢Çò¶Ì¡¢¤ï¤é¤ÓÌß¤È¤¤¤Ã¤¿ÏÂ¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬¹ë²÷¤ËÀ¹¤é¤ì¤¿Âç¿Í¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Î¥»¥Ã¥È¤Ï100±ß°ú¤¤Ë¤Ê¤ë¡£¤Û¤«¤Ë¤â¤ï¤é¤ÓÌß¤ä¥Ð¥Ë¥éºÇÃæ¤Ê¤É¡¢ÏÂ¤Î´ÅÌ£¥á¥Ë¥å¡¼¤¬½¼¼Â¡£
¡Ú¥é¥¤¥¿¡¼¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥Ñ¥ê¥Ñ¥ê¤ÎºÇÃæ¤ËËõÃã¥¢¥¤¥¹¤ä¾®Æ¦¤Ê¤É¤ò¡¢¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù¤ë¤È¤è¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡ª
¡Îº£Àô¾®Ï© ÆüÏÂÆü¡ÏÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èº£Àô2-4-6 / 092-791-4651 / 11:00¡Á15:00(LO14:00)¡¢18:00¡Á24:00(LO23:00)¢¨ÆüÍË¡¦½ËÆü¤Ï¡Á15:00(LO14:00) / ·îÍËµÙ¤ß
¢£ ¥ë¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤µ¤¯¤é
µ¨Àá¤Î¥±¡¼¥¤äËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿À¸¥Á¥ç¥³¤¬¿Íµ¤¤ÎÀ¾ÍÎ²Û»ÒÅ¹¡Ö¥ë¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤µ¤¯¤é¡×(ÌøÀî»Ô²Ã¼Ä®)¡£¥«¥Õ¥§¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬Ê»Àß¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹Æâ¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿¥±¡¼¥¤ä¥é¥ó¥Á¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖÈ¬½÷¶ÌÏª¤ÎËõÃã¥Ñ¥Õ¥§¡×(800±ß)¤Ï¡¢ËõÃã¥¢¥¤¥¹¡¢¹õÌª¥¼¥ê¡¼¡¢È¬½÷ËõÃã¤ò»È¤Ã¤¿¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥§¡£²¼¤ÏËõÃã¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥¢¥¤¥¹¡¢¤¢¤ó¤³¡¢¥·¥ê¥¢¥ë¤Ê¤É¤¬¤¿¤Ã¤×¤êµÍ¤Þ¤Ã¤¿¡¢¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤À¡£
¡Ú¥é¥¤¥¿¡¼¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¥¢¥¤¥¹¤ÈÇ»¸ü¤Ê¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¡£¥¹¥Ý¥ó¥¸¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥§¤È¤¤¤¦¤è¤ê¥±¡¼¥¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¡ª
¡Î¥ë¡¦¥«¥Õ¥§¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¤µ¤¯¤é¡ÏÊ¡²¬¸©ÌøÀî»Ô²Ã¼Ä®10 / 0944-74-3980 / 10:00¡Á19:00(LO18:30) / ²ÐÍËµÙ¤ß
¢£ Ä®²È¤«¤Õ¤§ ¤«¤Þ¤¯¤é
Ì¾Êª¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¤«¤é¥¬¥Ã¥Ä¥ê·Ï¤Î¿©»ö¥á¥Ë¥å¡¼¤Þ¤Ç½¼¼Â¤·¤¿¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤Î¡ÖÄ®²È¤«¤Õ¤§ ¤«¤Þ¤¯¤é¡×(Ê¡²¬»ÔÀ¾¶èÊ¡½Å)¡£ºÂÉß¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¡¢¥«¥¦¥ó¥¿¡¼ÀÊ¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ¤«¤éÃÄÂÎ¤Þ¤ÇÉý¹¤¯³èÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡ÖËõÃãÇò¶Ì¥Ñ¥Õ¥§¡×(720±ß)¤Ï¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥·¥§¥¢¤·¤ä¤¹¤¤Ê¿»®¥¿¥¤¥×¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡£ËõÃã¥¢¥¤¥¹¡¢ËõÃã¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¡¢ËõÃãÇò¶Ì¤¬¤Î¤Ã¤¿ËõÃã¿Ô¤¯¤·¤Î°ì»®¤À¡£Ì¾Êª¤Î¤ï¤é¤ÓÌß¤¬¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤â¿Íµ¤¡£
¡Ú¥é¥¤¥¿¡¼¼Â¿©¥ì¥Ý¡Û¥Ü¥ê¥å¡¼¥àËþÅÀ¤À¤±¤É¡¢¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¤Ê¤Î¤Ç¥Ú¥í¥ê¤È¿©¤Ù¤é¤ì¤Á¤ã¤¦¡ª¥±¡¼¥¤È¥¢¥¤¥¹¤ò°ì½ï¤Ë¿©¤Ù¤ë¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¡ÎÄ®²È¤«¤Õ¤§ ¤«¤Þ¤¯¤é¡ÏÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÀ¾¶èÊ¡½Å1-13-5 / 092-883-5667 / 9:00¡Á22:00 / ¤Ê¤·
¢£ Cafe¤æ¤¦ Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹
Æ«·ÝÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¤æ¤¦¹©Ë¼¡×¤ËÊ»Àß¤·¤¿¥«¥Õ¥§¡ÖCafe¤æ¤¦¡×(Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾)¡£¥É¥ê¥ó¥¯¤òÃíÊ¸¤¹¤ë¤È¡¢¹¥¤¤Ê¥«¥Ã¥×¤¬Áª¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ê¥·¥¹¥Æ¥à¤À¡£
´ï¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¡ÖËõÃã¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡×(950±ß)¤Ï¡¢ËõÃã¥¢¥¤¥¹¡¢·ª¡¢¾®Æ¦¡¢¼êºî¤ê¥é¥¹¥¯¤Ê¤É¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£ËõÃã¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ë·ª¤È¾®Æ¦¤ÎÏÂ¥Æ¥¤¥¹¥È¤¬Ì¥ÎÏ¡£ÌÚ¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Íî¤Á¤Ä¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÎÅ¹Æâ¤Ç¤Î¤ó¤Ó¤ê¤È²á¤´¤½¤¦¡£
¡Ú¥é¥¤¥¿¡¼¼Â¿©¥ì¥Ý¡ÛºÙ¤«¤¯¹ï¤ó¤À·ª¤¬ËõÃã¤ä¾®Æ¦¤È¥Þ¥Ã¥Á¡£¥é¥¹¥¯¤ä¥Õ¥ì¡¼¥¯¤È¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç½Å¤¿¤µ¤ò´¶¤¸¤Þ¤»¤ó¡£
¡ÎCafe¤æ¤¦ Ê¡²¬Å·¿ÀÅ¹¡ÏÊ¡²¬¸©Ê¡²¬»ÔÃæ±û¶èÂçÌ¾1-2-38 / 092-725-7777 / ²ÐÍË¡ÁÅÚÍË11:30¡Á21:00(LO20:30)¡¢ÆüÍË¡¢·îÍË11:30¡Á20:30(LO20:00)¢¨µ¨Àá¤Ë¤è¤êÊÑÆ°¤¢¤ê / µÙ¤ß¤Ê¤·¡Ê¶å½£¥¦¥©¡¼¥«¡¼¡¦¶å½£¥¦¥©¡¼¥«¡¼ÊÔ½¸Éô¡Ë