カプコンのPS4用ソフト『モンスターハンター:ワールド(MONSTER HUNTER: WORLD)』で4月19日(木)に無料大型アップデート第2弾が配信されます。

これにより、光り輝く新古龍「マム・タロト」や新フィールド「地脈の黄金郷」が登場します。









また、ゲームクリア後も楽しめるエンドコンテンツとなる特別調査【マム・タロト】が遊べるようになります。その調査の進め方、豪華な報酬などを紹介していきます。

新モンスター「マム・タロト」

光り輝く金属を身に纏う巨大な古龍。その生態や纏っている金属は個体ごとに違いが見られるようだ。





機会が訪れた際には徹底した調査を行いたい。別名、爛輝龍(らんきりゅう)と呼ばれる。

















特別調査【マム・タロト】が集会エリアのクエストカウンターに登場

集会エリアメンバー全員で協力して調査を進める、新モンスター「爛輝龍(らんきりゅう)マム・タロト」が登場します。













ゲームクリア後(HR16以上)、探索やフリークエストをプレイして痕跡「飛散した黄金片」を採集し、調査拠点にいる大団長に報告しましょう。

▼約40年前の痕跡を発見。特別調査【マム・タロト】に挑もう!















新フィールド「地脈の黄金郷」:爛輝龍マム・タロトの再活動によって発見された地

マム・タロトが長年かけて溜め込んだ金属と地脈の影響によって独特の地形が築かれている。





深部には膨大な地熱エネルギーが存在し、そこにマム・タロトの住処があるとされているが、発見には至っていない。









見たことのない環境生物がモンスターの痕跡に集まる姿や装いの異なるガジャブーなどが確認されている。









ゲームクリア後も遊びの幅が広がるエンドコンテンツを遊ぼう!

マム・タロトが現れている期間のみプレイ可能な特別調査【マム・タロト】は、クリア後も遊び込めるエンドコンテンツです。

その調査の進め方、豪華な報酬など、特別調査【マム・タロト】の魅力を紹介します。

調査の進め方

特別調査【マム・タロト】は、集会エリア(酒場「星の船」)でしか受注できません。

特別調査【マム・タロト】では、シングルプレイから4人マルチプレイで遊ぶことが可能。1体のマム・タロトを集会エリアの全ハンターで調査することになります。





調査目的を完了するためにマム・タロトの痕跡を集める、部位を破壊する、体力的に追い詰めるなど、集会エリアに集まったハンター各自が得意とする方法で貢献しましょう。

マム・タロトの大角を破壊することで調査完了。パーティで協力して、マム・タロトが立ち去る前に調査を完了しましょう。





ポイント:参加人数に注意!

特別調査【マム・タロト】のクエスト「地母神の豪奢なる宴」の参加人数は4人まで。

集会エリアにいる他のパーティがマム・タロトの大角を破壊しても、集会エリアメンバー全員に達成度に応じた特別調査報酬を得ることができます。





※特別調査【マム・タロト】のクエストは途中参加可能です。ただし、クエスト中に救難信号の発信は行えません。

※特別調査【マム・タロト】のクエストを完遂時は、報酬の受け取りが完了するまでマム・タロトのクエストに挑戦することはできません。

※このクエストでは激運チケットは利用できません。

▼調査情報はマム・タロト情報を確認しましょう。







追跡レベルについて

追跡レベルとは、現在調査中のマム・タロトの調査状況のこと。集会エリアメンバーの調査結果がレベルに反映されます。





レベルが高いほど、マム・タロトが立ち去るまでの時間が長くなったり、部位が壊しやすくなるため、目的達成の可能性が上がります。

達成度について

クエストの調査項目(条件達成前は「?????」)を達成するごとにポイント加算され、規定値に達するとレベルが上がります。





達成度が高いほど、マム・タロトの調査完了時の報酬が豪華になります。

※他のパーティが調査項目を達成した場合は得られるポイントが最大よりも少なくなりますが、自分が参加したパーティで再度、同じ調査項目を達成すれば、達成度は最大ポイントで上書きされます。

▼達成度についてはページ送りで詳細情報を確認可能。達成度の詳細に関わる調査項目をチェックできます。







▼集会エリア受付嬢から特別調査【マム・タロト】の調査に参加できます。集会エリアにいるハンター全員でマム・タロトの調査に挑みましょう。







特別調査報酬について

集会エリアのいずれかのパーティがマム・タロトの大角の完全破壊に成功すると、調査完了となり、その達成度に応じて、集会エリアのクエストカウンターで特別調査報酬を受け取れます。

※調査完了後も、期間中なら別個体のマム・タロトを調査可能です。「追跡レベル」、「調査項目の達成状況/達成度」は初期状態からの調査となります。

※集会エリアから退出してしまった場合、退出した時点での「達成度」で報酬が受け取れます。

※報酬の受取は調査期間終了後でも可能です。

調査完了で金枠の鑑定アイテムを狙おう

特別調査報酬として鑑定が必要となる武器が含まれていることもあります。





鑑定武器について

マム・タロトが纏うという金属片により、ボーナスが付くなど性質の違う武器を手に入れることが可能です。





マム・タロトの素材を入手して、新たな装備を生産&強化しましょう。上位防具やオトモ装備も新登場しています。









▼マムガイラαシリーズ。











▼マムガイラβシリーズ。











▼マムネコαシリーズ。







オトモ装備について

特別調査「マム・タロト」のクエストで「暁ノ武士チケット」を集め、オトモ装備を生産しましょう。

▼オトモ装備「武者ネコαシリーズ」。











重ね着装備が手に入る「納品依頼」

特別調査【マム・タロト】に関わるクエスト「地母神の豪奢なる宴」をプレイすると、暁ノ武士【誉】、【寂】の各部位を獲得できる納品依頼がオープン。納品依頼をクリアして新たな重ね着装備を手に入れましょう。

「重ね着装備」とは、装備中の防具のステータスはそのままに、見た目だけ変えられる装備です。

「重ね着装備」を所持している場合、調査拠点マイハウスのアイテムBOXメニュー>身だしなみを整える>重ね着装備の設定から設定できます。

▼重ね着装備「暁ノ武士【誉】」。















▼重ね着装備「暁ノ武士【寂】」。

















無料大型アップデート第2弾について

4月19日実施予定のタイトルアップデート(Ver.3.00)で仕様変更や不具合の修正が行われます。

【主な機能追加/仕様変更】

・「文字表示サイズ」の変更設定がタイトルメニュー>オプション>Interfaceに追加されました。各種HUDのテキストを大きな文字サイズに変更することが可能になりました。

・「調査クエストの管理」画面に調査クエストのソート機能が追加されました。

・植生研究所で「ツタの葉」が増やせるようになりました。

その他アップデート内容の詳細は、公式サイトをご確認ください。

「カプコン TV!」第82回が4月18日(水)19時配信

「カプコン TV!」第82回が4月18日(水)19時より配信配信されます。

『モンスターハンター:ワールド』の魅力を動画で楽しめます!

