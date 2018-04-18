¥Ó¡¼¥ë¡õ¥Á¥¥ó¤ò500±ß¤Ç¡ª KFC¤Ë¤Á¤ç¤¤°û¤ß¥á¥Ë¥å¡¼ÃÂÀ¸
¡¡¡¡
¥±¥ó¥¿¥Ã¥¡¼¥Õ¥é¥¤¥É¥Á¥¥ó¤ÎÁ´¹ñ145Å¹ÊÞ¤Ç¤Ï2018Ç¯4·î19Æü¤«¤é9·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢"¤Á¤ç¤¤°û¤ß"¼ûÍ×¤Ë±þ¤¨¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
À¸¥Ó¡¼¥ëÄó¶¡Å¹ÊÞ¤â
¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥Ó¡¼¥ë¤Î¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×2¥Ô¡¼¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ö2¥Ô¡¼¥¹¡¡¥×¥ì¥â¥ë¥»¥Ã¥È¡×¡Ê840±ß¡Ë¤Ï¡¢»Å»öµ¢¤ê¤Î1ÇÕ¤äÃë°û¤ß¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿Â©È´¤¤Ê¤É¡¢¼ê·Ú¤Ë¥Á¥¥ó¤È¥Ó¡¼¥ë¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥á¥Ë¥å¡¼¤Ç¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¥³¥é¥ÜµÇ°¤È¤·¤Æ¡Ö¥¶¡¦¥×¥ì¥ß¥¢¥à¡¦¥â¥ë¥Ä¡×¤È¡Ö¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Á¥¥ó¡×1¥Ô¡¼¥¹¤¬¥ï¥ó¥³¥¤¥ó¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö\500¥»¥Ã¥È¡×¤â¿ôÎÌ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
Å¹ÊÞ·ÁÂÖ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡ÖÃ®À¸¥Ó¡¼¥ë¡×¤«¡Ö´Ì¥Ó¡¼¥ë¡×¡Ê350ml¡Ë¤Î¤¤¤º¤ì¤«¤ÎÈÎÇä¤Ç¡¢Ã±ÉÊ²Á³Ê¤Ï³Æ350±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡£Å¹Æâ¤Î¤ß¤ÎÄó¶¡¤Ç¤¹¡£