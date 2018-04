1981年に発売された任天堂のアーケードゲーム「 ドンキーコング 」で世界初の100万点超えを記録したアメリカの人気アーケードゲーマービリー・ミッチェルさんの記録が不正なものであるとして、ゲームの記録保管サイトであり ギネス世界記録 の公式ソースにもなっているTwin Galaxiesから削除され、続いてギネス記録も抹消となりました。同時に、実機で達成したことが確かな「パックマン」での世界初のパーフェクトゲーム(333万3360点)達成記録も抹消されます。Billy Mitchell’s Donkey Kong scores invalidated and banned - Polygonhttps://www.polygon.com/2018/4/14/17237904/billy-mitchell-donkey-kong-banned-twin-galaxiesAfter Donkey Kong Controversy, Guinness Removes All Of Billy Mitchell's Recordshttps://kotaku.com/after-donkey-kong-controversy-guinness-removes-all-of-1825240701ビリー・ミッチェルさんは世界で初めてパックマンのパーフェクトゲーム(スコア:333万3360点)を達成したという人物。ドンキーコングにおいても世界初の100万点超えという偉大なスコアを達成したとされていたのですが、ドンキーコングのハイスコア記録を保管するDonkey Kong Forumを運営するジェレミー・ヤングさんが、ミッチェルさんの記録を削除しました。記録削除の理由は、アーケードゲーム機でプレイしたのではなく、MAMEというオープンソースの汎用エミュレーターを用いてプレイした記録であることが調査により明らかになったから。Billy Mitchell's Direct Feed Recordings are MAME GeneratedこれはTwin Galaxiesのルールにも違反するということで、ミッチェルさんの記録はTwin Galaxies上からも削除されます。さらに、Twin Galaxiesはミッチェルさんが競争力のあるリーダーボード(上位者のスコアが記録されるページ)への参加を禁止することも決定。これにより、ミッチェルさんのパックマンのパーフェクトゲーム記録もTwin Galaxies上からも削除されることとなりました。そしてTwin Galaxies上から記録が削除されたことで、ギネス世界記録として登録されていたミッチェルさんのドンキーコングのワールドレーコードおよびパックマンのパーフェクトゲームの記録も削除される予定です。なお、ドンキーコングのスコアはエミュレーターを使っての記録だったわけですが、パックマンのスコアはゲームセンターの実機で叩き出した記録であり、大勢の人々が記録達成の瞬間を目撃しました。ギネスの代表は海外ゲームメディアのKotakuに対して「ミッキー(ミッチェルさん)のドンキーコングにおける世界最高記録に関するギネス記録は、Twin Galaxiesが記録を証明するソース元となっているため失格扱いとなる」としています。ミッチェルさんはアメリカで人気のアーケードゲーマーで、過去にはMTVの「The 10 Most Influential Video Gamers of All Time(最も影響力のあるビデオゲーマー10人)」に選出されたこともある人物。以下のムービーのように偉大な記録の所持者として度々メディアに取り上げられてきました。Meet the Man Who Beat 'Pac-Man' - YouTubeなお、ミッチェルさんの「ドンキーコングにおいて世界初の100万点超えスコアを記録した男」という称号は、記録の削除と共にスティーブ・ウィーベさんのものとなりました。