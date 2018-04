『ジュラシック・パーク』の映画全編に合わせてフルオーケストラが生演奏するイベント「ジュラシック・パーク in コンサート」が日本上陸。2018年8月5日(日)に、東京・有楽町の東京国際フォーラムにて開催される。

1993年に公開され、全世界で大ブームを巻き起こしたスティーヴン・スピルバーグ監督作『ジュラシック・パーク』。本イベントでは、映画のセリフや効果音はそのままに、劇中に流れる音楽を約100名のフルオーケストラが生演奏することで、更なる作品の臨場感を楽しめる。

同作の音楽を手掛けたのは、『スター・ウォーズ』『E.T.』『インディ・ジョーンズ』など、数多くの名作映画の音楽を作り出した巨匠ジョン・ウィリアムズ。今回は指揮にジョシュア・タン、演奏に東京フィルハーモニー交響楽団を迎え、広大で冒険心を煽る大迫力の演奏を披露する。

7月13日(金)には、スピルバーグ自身も製作総指揮として参加する『ジュラシック・ワールド/炎の王国』が公開予定。シリーズ25年の節目である記念すべき年、最新作の鑑賞前に、その原点を今一度新感覚のライブエンターテイメントで体感してみてはいかがだろう。

【開催概要】

「ジュラシック・パーク in コンサート」

開催日:2018年8月5日(日)

会場:東京国際フォーラム・ホール A(東京都千代田区丸の内3丁目5-1)

指揮:ジョシュア・タン

管弦楽:東京フィルハーモニー交響楽団

上演時間:2時間30分予定(休憩1回あり)

チケット料金:

・S席 大人 9,800円、小・中人 6,800円

・A席 大人 7,800円、小・中人 4,800円

※英語上映・日本語字幕あり

※小・中人は5歳〜17歳まで。入場時に年齢の分かる証明書の提示が必要な場合あり。

※5歳未満は入場不可。

※車イス席の利用希望者は、S席を購入の上キョードー東京(0570-550-799)まで要連絡。

※チケットを紛失した場合、または当日にチケットを忘れた場合は入場不可。

Jurassic Park is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. Licensed by Universal Studios. All rights reserved.

【予約・問い合わせ先】

キョードー東京

TEL:0570-550-799(平日 11:00〜18:00、土日祝 10:00〜18:00)

