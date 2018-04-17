¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯ in ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×Í³ÚÄ®¤Ç³«ºÅ¡¢±Ç²èÁ´ÊÔ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅìµþ¥Õ¥£¥ë¤¬À¸±éÁÕ
¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¤Î±Ç²èÁ´ÊÔ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬À¸±éÁÕ¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯ in ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×¤¬ÆüËÜ¾åÎ¦¡£2018Ç¯8·î5Æü(Æü)¤Ë¡¢Åìµþ¡¦Í³ÚÄ®¤ÎÅìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¤Ë¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
1993Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¡¢Á´À¤³¦¤ÇÂç¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°´ÆÆÄºî¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯¡Ù¡£ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¥»¥ê¥Õ¤ä¸ú²Ì²»¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢·àÃæ¤ËÎ®¤ì¤ë²»³Ú¤òÌó100Ì¾¤Î¥Õ¥ë¥ª¡¼¥±¥¹¥È¥é¤¬À¸±éÁÕ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¹¹¤Ê¤ëºîÉÊ¤ÎÎ×¾ì´¶¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£
Æ±ºî¤Î²»³Ú¤ò¼ê³Ý¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¡ØE.T.¡Ù¡Ø¥¤¥ó¥Ç¥£¡¦¥¸¥ç¡¼¥ó¥º¡Ù¤Ê¤É¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÌ¾ºî±Ç²è¤Î²»³Ú¤òºî¤ê½Ð¤·¤¿µð¾¢¥¸¥ç¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥à¥º¡£º£²ó¤Ï»Ø´ø¤Ë¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¿¥ó¡¢±éÁÕ¤ËÅìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ¤ò·Þ¤¨¡¢¹Âç¤ÇËÁ¸±¿´¤òÀú¤ëÂçÇ÷ÎÏ¤Î±éÁÕ¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
7·î13Æü(¶â)¤Ë¤Ï¡¢¥¹¥Ô¥ë¥Ð¡¼¥°¼«¿È¤âÀ½ºîÁí»Ø´ø¤È¤·¤Æ»²²Ã¤¹¤ë¡Ø¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥ï¡¼¥ë¥É/±ê¤Î²¦¹ñ¡Ù¤¬¸ø³«Í½Äê¡£¥·¥ê¡¼¥º25Ç¯¤ÎÀáÌÜ¤Ç¤¢¤ëµÇ°¤¹¤Ù¤Ç¯¡¢ºÇ¿·ºî¤Î´Õ¾ÞÁ°¤Ë¡¢¤½¤Î¸¶ÅÀ¤òº£°ìÅÙ¿·´¶³Ð¤Î¥é¥¤¥Ö¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥á¥ó¥È¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯ in ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×
³«ºÅÆü¡§2018Ç¯8·î5Æü(Æü)
²ñ¾ì¡§Åìµþ¹ñºÝ¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡¦¥Û¡¼¥ë A(ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è´Ý¤ÎÆâ£³ÃúÌÜ£µ-£±)
»Ø´ø¡§¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¿¥ó
´É¸¹³Ú¡§Åìµþ¥Õ¥£¥ë¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¸ò¶Á³ÚÃÄ
¾å±é»þ´Ö¡§2»þ´Ö30Ê¬Í½Äê(µÙ·Æ1²ó¤¢¤ê)
¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§
¡¦SÀÊ Âç¿Í 9,800±ß¡¢¾®¡¦Ãæ¿Í 6,800±ß
¡¦AÀÊ Âç¿Í 7,800±ß¡¢¾®¡¦Ãæ¿Í 4,800±ß
¢¨±Ñ¸ì¾å±Ç¡¦ÆüËÜ¸ì»úËë¤¢¤ê
¢¨¾®¡¦Ãæ¿Í¤Ï5ºÐ¡Á17ºÐ¤Þ¤Ç¡£Æþ¾ì»þ¤ËÇ¯Îð¤ÎÊ¬¤«¤ë¾ÚÌÀ½ñ¤ÎÄó¼¨¤¬É¬Í×¤Ê¾ì¹ç¤¢¤ê¡£
¢¨5ºÐÌ¤Ëþ¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
¢¨¼Ö¥¤¥¹ÀÊ¤ÎÍøÍÑ´õË¾¼Ô¤Ï¡¢SÀÊ¤ò¹ØÆþ¤Î¾å¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ(0570-550-799)¤Þ¤ÇÍ×Ï¢Íí¡£
¢¨¥Á¥±¥Ã¥È¤òÊ¶¼º¤·¤¿¾ì¹ç¡¢¤Þ¤¿¤ÏÅöÆü¤Ë¥Á¥±¥Ã¥È¤òËº¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÆþ¾ìÉÔ²Ä¡£
Jurassic Park is a trademark and copyright of Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. Licensed by Universal Studios. All rights reserved.
¡ÚÍ½Ìó¡¦Ìä¤¤¹ç¤ï¤»Àè¡Û
¥¥ç¡¼¥É¡¼Åìµþ
TEL¡§0570-550-799(Ê¿Æü 11:00¡Á18:00¡¢ÅÚÆü½Ë 10:00¡Á18:00)
[¼Ì¿¿ÉÕ¤¤ÇÆÉ¤à]¡Ö¥¸¥å¥é¥·¥Ã¥¯¡¦¥Ñ¡¼¥¯ in ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×Í³ÚÄ®¤Ç³«ºÅ¡¢±Ç²èÁ´ÊÔ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÅìµþ¥Õ¥£¥ë¤¬À¸±éÁÕ