Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤Î¿·ÄêÈÖ¡Ö250±ß¥³¥ó¥Ó¡×¡¢¥Þ¥Õ¥£¥ó¿ä¤·¤ÎÉ®¼Ô¤¬¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤¿¡£
¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤Ç¿Íµ¤¤Î"Ä«¥Þ¥Ã¥¯"¤Ë¿·ÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É¡×¡¢¤â¤¦»î¤·¤Þ¤·¤¿¤«¡© Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤Î¿·¥ì¥®¥å¥é¡¼¾¦ÉÊ¤È¤·¤Æ2018Ç¯4·î9Æü¤«¤éÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢200±ß¤È¤¤¤¦¤ª¼êº¢²Á³Ê¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤âÆ±Æü¤«¤é¤Ï¡¢Ä«¥Þ¥Ã¥¯¤ÎÂçÄêÈÖ¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤â200±ß¤Î¿·²Á³Ê¡Êµì²Á³Ê¤Ï250±ß¡Ë¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¡£
¤«¤Í¤Æ¤«¤é¥Þ¥Õ¥£¥ó¿ä¤·¤ÎÉ®¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÏÃÍ²¼¤²¤Ï´ò¤·¤¤¸Â¤ê¤Ç¤¹¤¬¡¢¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¡£¤½¤Î¼ÂÎÏ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï"¿ä¤·ÊÑ"¤â¤¢¤ê¤¨¤ë¤¾...¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤µ¤Ã¤½¤¯2¤Ä¤ÎÌ£¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡ª
¶ñºà¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤À¤±¤ÉÁ´Á³°ã¤¦¡ª
"¤â¤Á¤â¤Á"¤Î¥¨¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥Þ¥Õ¥£¥ó
¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤Ï¾Æ¤¤¿¤Æ¤Î¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Ç¥«¥Ê¥Ç¥£¥¢¥ó¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡¢¤×¤ë¤×¤ë¤¿¤Þ¤´¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¤â¤Î¡£
Ì¥ÎÏ¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢¥Þ¥Õ¥£¥ó¤Î¤â¤Ã¤Á¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡£¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Á¡¼¥º¡¢¤¿¤Þ¤´¤È¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¶ñºà¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤È³ú¤ó¤Ç¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ÎËþÂ´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Þ¥Õ¥£¥ó¤¬Ì£¤ï¤¨¤ë¤Î¤ÏÄ«¤Î»þ´ÖÂÓ¤À¤±¤È¤¤¤¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´¶¤â¤½¤½¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
"¤Õ¤ï¤Õ¤ï"¤Î¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É
°ìÊý¡¢¿·Æþ¤ê¤Î¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É¡×¤Ï¾ø¤·¤¿¤Æ¤Î¥Ð¥ó¥º¤Ç¥¹¥â¡¼¥¯¥Ù¡¼¥³¥ó¡¢¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¡¢¤×¤ë¤×¤ë¤¿¤Þ¤´¤ò¥µ¥ó¥É¤·¤¿¤â¤Î¡£
¹½À®Í×ÁÇ¤Ï¤Û¤ÜÆ±¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤Õ¤ó¤ï¤ê¤È¤·¤¿¿©´¶¡£
¥Ð¥ó¥º¤È¤¿¤Þ¤´¤Î½À¤é¤«¤µ¤¬Ä«¤Î°ß¤ËÍ¥¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ð¥ó¥º¼«ÂÎ¤Ï¥Ï¥ó¥Ð¡¼¥¬¡¼¤Ê¤É¤ÈÆ±¤¸¤â¤Î¤Ê¤Î¤Ç"ÆÃÊÌ´¶"¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¼çÄ¥¤·¤Ê¤¤Ê¬¥Ù¡¼¥³¥ó¤Î¥¹¥â¡¼¥¡¼¤Ê¹á¤ê¤¬ºÝÎ©¤Ä°õ¾Ý¤â¡£...°¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
...¿©¤ÙÈæ¤Ù¤¿·ë²Ì¡£
¤â¤È¤â¤È¥Þ¥Õ¥£¥óÇÉ¤À¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ÎËö¡ÖÄ«¤Îµ¤Ê¬¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁª¤Ó¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤Ë»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤â¤°¤â¤°¤·¤Ã¤«¤ê¤È¿©¤Ù¤Æ¸µµ¤¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦Ä«¤Ë¤Ï¥Þ¥Õ¥£¥ó¤ò¡¢¡Ö¤¢¤ó¤Þ¤ê¿©Íß¤Ê¤¤¤±¤É¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿©¤Ù¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê...¡×¤È¤¤¤¦»þ¤Ë¤Ï¿·¥á¥Ë¥å¡¼¤ò¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¥Á¥ç¥¤¥¹¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ù¥¹¥È¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Á¤Ê¤ß¤ËÆüËÜ¥Þ¥¯¥É¥Ê¥ë¥É¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¥¢¥ó¥±¡¼¥ÈÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢"ÍýÁÛÅª¤ÊÄ«¿©¤Î¿©´¶"Âè1°Ì¤Ï¡Ö¤Õ¤ï¤Õ¤ï/¤Õ¤ó¤ï¤ê¡×¡£2°Ì¤Ï¡Ö¤â¤Ã¤Á¤ê/¤â¤Á¤â¤Á¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£º£²ó¿©¤ÙÈæ¤Ù¤·¤¿2¾¦ÉÊ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤³¤Î2Âç¿Íµ¤¤ò¤ª¤µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
Ã±ÉÊÇã¤¤¤Ï¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡ª
¤Ê¤ª¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¡Ö¥Ù¡¼¥³¥ó¥¨¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥µ¥ó¥É¡×¤«¡Ö¥¨¥Ã¥°¥Þ¥Ã¥¯¥Þ¥Õ¥£¥ó¡×¤òÇã¤¦¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤¬ÃÇÁ³¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡ª
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤³¤Î2¾¦ÉÊ¡¢S¥µ¥¤¥º¥É¥ê¥ó¥¯¤È¤Î¤ªÆÀ¤Ê¥»¥Ã¥È¡Ö¥³¥ó¥Ó¡×¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªÃÍÃÊ¤Ê¤ó¤È250±ß¡£¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥í¡¼¥¹¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¥³¥«¡¦¥³¡¼¥é¤Ê¤É¡¢¹¥¤¤Ê¥É¥ê¥ó¥¯¤È°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²óÉ®¼Ô¤â¿©¤ÙÈæ¤Ù¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥³¡¼¥Ò¡¼¤È¥¹¥×¥é¥¤¥È¤ò¹ØÆþ¡£Ã±ÉÊ¤Ç¤âËþÂ´¶¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¥É¥ê¥ó¥¯¤¬¤Ä¤¯¤È¡ÖÄ«¿©´¶¡×¤¬½Ð¤ÆÈó¾ï¤Ë¤è¤¤¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¹50±ß¤Ç¤³¤ì¤Ï´ò¤·¤¤¡£
¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç¥Ñ¥ó¡õ¥³¡¼¥Ò¡¼¤òÇã¤Ã¤Æ½Ð¼Ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿É®¼Ô¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î250±ß¥³¥ó¥Ó¡¢¿·¤¿¤ÊÁªÂò»è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£