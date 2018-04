映画の枠を超えたエンターテイメント『レディ・プレイヤー1』が遂に4月20日(金)全国公開となる。この度、森崎ウィンが演じるダイトウ(トシロウのオアシスでのアバター)が、なんと「機動戦士ガンダム」のRX-78-2ガンダムに変身する胸アツな映像が公開となった。

大いなる決意を胸に「俺はガンダムで行く!!」と、VRゴーグルを装着する森崎ウィン演じるトシロウ。そして彼のゴーグルに表示される黄色い“ガンダム”のカタカナ。と同時に[オアシス]でのトシロウの分身でもあるダイトウが空中に浮かぶ戦闘機から一気にダイブ!すると空中で回転するダイトウの姿が、みるみるうちに連邦の白いモビルスーツガンダムへ!!トレードマークの赤い盾を突き出し一気に降下するその姿に、ファンならずとも大興奮してしまう1シーンとなっている。

このガンダムのシーンはなんと特別に日本にだけ許された映像で、全人類が参加する56兆円の財産をめぐる壮絶な争奪戦のハイライトともいえる重要なシーンだ。注目は森崎が叫ぶ「俺はガンダムで行く!」という日本語のセリフ。このセリフは本編で唯一の日本語なのだが、実は脚本では英語のままだったという。しかし撮影中に突然スピルバーグ監督が、「このセリフは日本語でいこう!」と言い出したそうで、役を演じた森崎もとても驚いたという。ダイトウの顔が、名優 三船敏郎になったのもスピルバーグのアイディアだというが、本作の中で表現されるスピルバーグの日本への愛、そしてリスペクトに思わず胸が熱くなるエピソードだ。ガンダムの他にも本作には「ハローキティ」のキティちゃんや対戦格闘ゲームの金字塔「ストリートファイター」シリーズの春麗やリュウなど、数多くの日本のキャラクターたちが登場する。これに関してスピルバーグは「僕はこの映画に登場する日本のPOPカルチャーが大好きだ。みんなが知っているアキラのオートバイやガンダムなどね。この映画には日本からやってきた素晴らしいアニメやマンガが詰まっている。そして僕はそれらを讃えたかったんだ。」と語り、作品を通して日本のPOPカルチャーへの称賛を表したかったことを明らかにした。

スピルバーグは本日、13年ぶりに日本の地に降り立つ。この滞在中、彼は惜しみない日本への賛美を我々に与えてくれるに違いない。映画の枠を超えた超ド級エンターテイメント大作は、一体どんな新たな体験を我々に与えてくれるのか?このGW、劇場が想像を超えるテーマパークになる!

■『レディ・プレイヤー1』

2018年4月20日(金)全国ロードショー 3D/2D/IMAX3DR/4D

配給:ワーナー・ブラザース映画

(c) 2018WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. ALL RIGHTS RESERVED