100¶Ñ¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ç¾Æ¤¯¢ö¤â¤Ã¤Á¤êÈþÌ£¤·¤¤Åò¼ï¥ß¥Ë¿©¥Ñ¥ó
¤â¤Ã¤Á¤ê´Å¤¯¤ÆÈþÌ£¤·¤µÄ¹»ý¤Á¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¿©¤Ù¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤Åò¼ï¿©¥Ñ¥ó¡£¡ÖÅò¼ï»Å¹þ¤ß¡×¤Ê¤ó¤ÆÊ¹¤¯¤È¼ê´Ö¤¬¤«¤ê¤½¤¦¤ËÊ¹¤³¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¤Û¤ó¤Î¤Ò¤È¼ê´Ö¡£Á°Æü¤Ë¾¯ÎÌ¤Î¶¯ÎÏÊ´¤ÈÇ®Åò¤òº®¤¼¤Æ¤ª¤¯¤À¤±¡£»þ´Ö¤Ë¤·¤Æ¤¿¤Ã¤¿¿ô½½ÉÃ¡£¤½¤ó¤Ê´ÊÃ±¤ÊÅò¼ïÀ¸ÃÏ¤¬¤¢¤ÎÆÈÆÃ¤Î´Å¤ß¤È¤â¤Ã¤Á¤ê´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤· ¥Ñ¥ó¤ÎÏ·²½¤âÃÙ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë»þ´Ö2¡Á3»þ´ÖÄø
¤³¤Î¥ì¥·¥Ô¤ò»î¤¹¤Î¤Ë¤«¤«¤ë¶â³Û120±ß
½Õ¤Î¥Ñ¥óºî¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ËÈþÌ£¤·¤µÄ¹»ý¤Á¤ÎÅò¼ï¥Ñ¥ó¤ò
º£²ó¤Ï°·¤¤¤ä¤¹¤¤¿åÊ¬ÎÌ¤Î±öÆþ¤êÅò¼ï¤ò»È¤¤100¶Ñ¤Ç¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ç¾Æ¤¯¥ì¥·¥Ô¤Ç¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÄÌ¾ï¤Î¿©¥Ñ¥ó·¿¤Ê¤É¤ËÈæ¤Ù¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¤Î·¿¤Ï¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤ÌÌ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¾Æ¤¹þ¤à¤³¤È¤Ç½¼Ê¬ÈþÌ£¤·¤¤¥Ñ¥ó¤òºî¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤è¡£¤Þ¤¿ ¾¯¤Ê¤á¤ÎÀ¸ÃÏÎÌ¤Ê¤Î¤ÇÙÔ¤Í¾å¤¬¤ê¤âÁá¤¯²¿¤È¤â¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥µ¥¤¥º¢ö
¿È¶á¤ÊÆ»¶ñ¤È¾¯¤Ê¤¤Ï«ÎÏ¤Çµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¡¢¥Ù¥¿¤Ä¤¤Ë¤¯¤¯ÙÔ¤Í¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ê¤É¤â¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
½Õ¤Î¥Ñ¥óºî¤ê¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ë¤â¤É¤¦¤¾¡£
100¶Ñ¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿¤Ç¾Æ¤¯¢ö¤â¤Ã¤Á¤êÈþÌ£¤·¤¤Åò¼ï¥ß¥Ë¿©¥Ñ¥ó
ºàÎÁ¡Ê17cm¥Ñ¥¦¥ó¥É·¿1ÂæÊ¬¡Ë
¡»Åò¼ï¡¡
¶¯ÎÏÊ´¡¡40g
±ö¡¡3g
Ç®Åò¡¡30g
¡»ËÜÙÔ¤Í
¶¯ÎÏÊ´¡¡140g
¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¡¡3g
º½Åü¡¡18g
µíÆý¡¡50g
¿å¡¡50g
Ìµ±ö¥Ð¥¿¡¼¡¡16g
½àÈ÷
Á°Æü¤ËÅò¼ï¤òºî¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£ÂÑÇ®ÍÆ´ï¤ËÅò¼ïÊ¬¤Î¶¯ÎÏÊ´¡¢±ö¤ò²Ã¤¨È¤¤Ç¥¶¥Ã¤Èº®¤¼¤¿¤éÊ¨¤«¤·¤¿¤Æ¤ÎÇ®Åò¤òÃí¤®È¤¤ò°®¤ê¤°¤ë¤°¤ë¤Èº®¤¼¤ë¡£
¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤Ò¤È²ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÀ¸ÃÏ¤ò¥é¥Ã¥×¤ËÊñ¤ßÁÆÇ®¤¬¤È¤ì¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤Ø¡£
ºî¤êÊý
¡¡¡18¡Á20cmÄø¤Î¥Ü¥¦¥ë¤ËËÜÙÔ¤ÍºàÎÁ¤Î¶¯ÎÏÊ´¡¢º½Åü¡¢¥É¥é¥¤¥¤¡¼¥¹¥È¤ò²Ã¤¨¤¶¤Ã¤Èº®¤¼¤¿¤é¿ÍÈ©¤Ë²¹¤á¤¿µíÆý¡Ü¿å¤ò²Ã¤¨¡ÊÂç¤µ¤¸1Äø¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¯¡Ë¥¹¥±¥Ã¥Ñ¡¼¤ä¥´¥à¥Ù¥é¤ÇÊ´¤Ã¤Ý¤µ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¤è¤¯º®¤¼¤ë¡£´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¥é¥Ã¥×¤ò¤«¤±¤Æ10Ê¬ÊüÃÖ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Ê¬ÎÌ¤Î¿åÊ¬¤è¤ê°ìÉô¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¤ ¹µ¤¨ÌÜ¤Î¿åÊ¬ÎÌ¤ÇÙÔ¤Í¤¿¤¢¤È »Ä¤ê¤Î¿åÊ¬¤òÄÉ²Ã¤·¤Æ¤¤¤¯¤ÈÆ±¤¸¿åÊ¬ÎÌ¤Ç¤â¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬¾¯¤Ê¤¯ÙÔ¤Í¤ä¤¹¤¤¤Ç¤¹¡£
¡¦¤Þ¤¿Ê´¤È¿å¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤¢¤È¤¹¤°¤ËÙÔ¤Í»Ï¤á¤º¤Ë10Ê¬ÄøÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È Ê´¤ÎµÛ¿å¤È¶¦¤Ë¥°¥ë¥Æ¥ó¤Î·ÁÀ®¤¬¿Ê¤ß°·¤¤¤ä¤¹¤¤À¸ÃÏ¤Ë¡£¾¯¤Ê¤¤Ï«ÎÏ¤ÇÙÔ¤Í¾å¤²¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¢¡¡¤Þ¤ÊÈÄ¤ËÀ¸ÃÏ¤ò¼è¤ê½Ð¤·¤Á¤®¤Ã¤¿Åò¼ï¤ò²Ã¤¨ÙÔ¤Í¤Æ¤¤¤¯¡£ºÇ½é¤Ï½ÄÊý¸þ¤Ë¡£Åò¼ï¤òÀ¸ÃÏ¤Ë¤¹¤ê¹þ¤ß¤Ê¤¸¤Þ¤»¤ë¤è¤¦¤Ë¡£Íø¤¼êÂ¦¤òÁ°¤Ë¿¤Ð¤·Ìá¤·¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤é¼è¤êÊ¬¤±¤Æ¤ª¤¤¤¿¿åÊ¬¤â²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£
ÙÔ¤Í¤ë¤¦¤Á¥Ù¥¿¤Ä¤¤¬ÏÂ¤é¤¤¤À¤é¤Þ¤¿¿åÊ¬ÄÉ²Ã¤ÇºÇ½ªÅª¤ËÁ´ÎÌÆþ¤Ã¤¿¤é ¥Ð¥¿¡¼¤â²Ã¤¨°®¤ë¤è¤¦¤ËÀ¸ÃÏ¤ËÆëÀ÷¤Þ¤»¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¥Ð¥¿¡¼¤ò²Ã¤¨¤ë¤ÈºÇ½é¤ÏÀ¸ÃÏ¤¬Ê¬Î¥¤·¤¿¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬ µ¤¤Ë¤»¤ºÙÔ¤Í¤Æ¤¤¤¯¤È¤À¤ó¤À¤ó¤È¤Þ¤È¤Þ¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê°·¤¤¤ä¤¹¤¤À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
£¡¡¥Ð¥¿¡¼¤¬À¸ÃÏ¤Ë¤Ê¤¸¤ß¤Þ¤È¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¿¤éÀ¸ÃÏ¤ÎÃ¼¤ò»ý¤Á ¤Þ¤ÊÈÄ¤Ë·Ú¤¯Ã¡¤¤Ä¤±¤ë¡£ÌÌ¤òÊÑ¤¨¿ô²ó¡£Î¾¼ê¤Ç¾å¤«¤éÀ¸ÃÏ¤òÊ¤¤¤V»ú¤Î±ýÉü¤Ç¤³¤í¤³¤í¤ÈÅ¾¤¬¤·¤Ê¤¬¤é¤Ä¤ë¤ó¤È³ê¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÙÔ¤Í¾å¤²¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦¾¯¤Ê¤á¤ÎÀ¸ÃÏÎÌ¡ÊÊ´ÎÌ200g°ÊÆâ¡Ë¤Ç¤·¤¿¤é¤Þ¤ÊÈÄ¤Ê¤É¤Î¾Ê¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤â½¼Ê¬ÙÔ¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£²¼¤Ë³ê¤ê»ß¤á¥Þ¥Ã¥È¤Ê¤É¤òÉß¤¤¤¿¤ê¡¢¹¹¤Ë¥³¥ó¥í¤ÎÃÊº¹¤Ê¤É¤òÍøÍÑ¤·Æ°¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¥º¥ì¤º¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¤¯ÙÔ¤Í¤é¤ì¤Þ¤¹¡£·Ú¤¤¤ÈÀ¸ÃÏ¤¬¤¯¤Ã¤Ä¤»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç½Å¤á¤¬¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¹©É×¤µ¤ì¤Æ¤ß¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡£
¤¡¡À¸ÃÏ¤ò´Ý¤áÄ¾¤·¥Ü¥¦¥ë¤ËÆþ¤ì¥é¥Ã¥×¤ò¤·¤Æ¤¢¤¿¤¿¤«¤¤¤È¤³¤í¤Ç2ÇÜ¤ÎÂç¤¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Þ¤Ç°ì¼¡È¯¹Ú¤µ¤»¤ë¡£¤³¤Î´Ö¤Ë·¿¤ËÌý»é¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¡£
¥¡¡¥Ü¥¦¥ë¤«¤éÀ¸ÃÏ¤ò¼è¤ê½Ð¤·Áí½ÅÎÌ¤ò·×¤ê3Ê¬³ä¡£´Ý¤á¤ÆÇ¨¤ìÉÛ¶Ò¤ò¤«¤±10Ê¬ÄøµÙ¤Þ¤»¤ë¡£É½ÌÌ¤òÄ¥¤é¤»´Ý¤áÄ¾¤··¿¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡£Î¾Ã¼¢ª¿¿¤óÃæ¤Î½ç¤Ë¡£´¥Áç¤·¤Ê¤¤¤è¤¦Ç¨¤ìÉÛ¶Ò¤ò¤«¤±Æó¼¡È¯¹Ú¤µ¤»¤ë¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦´Ý¤á¤¿À¸ÃÏ¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ·¿¤ËÆþ¤ì¤Æ¾Æ¤¯¤ÈÄì¤ÎÉôÊ¬¤ËÀ¸ÃÏÆ±»Î¤Î·ä´Ö¤¬¤Ç¤¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç ·¿Æþ¤ì¸å À¸ÃÏ¤ò¾å¤«¤é·Ú¤¯²¡¤µ¤¨¤Æ¤¢¤²¤Æ²¼¤µ¤¤¡£
¦¡¡À¸ÃÏ¤¬·¿¤«¤éÆ¬¤ò½Ð¤·»Ï¤á¤¿¤éÅ·ÈÄ¤´¤È¥ª¡¼¥Ö¥óÍ½Ç®200¡î¡£Í½Ç®¤¬´°Î»¤·¾Æ¤»Ï¤á¤ëº¢¤Ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê2cmÄøÆ¬¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£
¥Ý¥¤¥ó¥È
¡¦Åò¼ïÆþ¤ê¤ÎÀ¸ÃÏ¤Ï¾Æ¤»Ï¤á¤Æ¤«¤é¤ÎËÄ¤é¤ß¤¬¹µ¤¨¤á¡£Æó¼¡È¯¹Ú¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤Ã¤Æ¤«¤é¾Æ¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿ ¾Æ¤¿§¤¬¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤·¿¤Î¤¿¤á¡ÊÆÃ¤ËÂ¦ÌÌ¡Ë Í½Ç®»þ¤ËÅ·ÈÄ¤â°ì½ï¤Ë²¹¤á¤Æ¤ª¤¤Þ¤¹¡£
§¡¡¤ª¹¥¤ß¤ÇÉ½ÌÌ¤Ë¤Ä¤ä½Ð¤·¤ÎµíÆý¤òÅÉ¤ê¡ÊÊ¬ÎÌ³°¡Ë200¡î¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç20Ê¬Äø¾ÆÀ®¡£¾Æ¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤é·¿¤´¤È¹â¤¤¤È¤³¤í¤«¤éÍî¤È¤·¾øµ¤¤òÈ´¤¯¡£Â¦ÌÌ¤ò¥È¥ó¥È¥ó¤ÈÃ¡¤¤Ê¤¬¤é·¿¤è¤êÀ¸ÃÏ¤ò¤Ï¤¬¤·¼è¤ê½Ð¤¹¡£ÌÖ¤Î¾å¤ÇÎä¤Þ¤·ÁÆÇ®¤ò¼è¤ë¡£
¾Æ¤Î©¤Æ¤ò¥Ñ¥«¥Ã¤È³ä¤Ã¤Æ¤â¡£Îä¤á¤Æ¤«¤é¥«¥Ã¥È¤·¤Æ¤â¡£
¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤È¤ê¤ä¤ï¤é¤«¤Ê¿©´¶¤È´ÅÌ£¡£¥È¡¼¥¹¥È¡õ¥Ð¥¿¡¼¤Ç¥«¥ê¥Ã¤È¤â¤Á¤Ã¤È¤¸¤å¤ï¤Ã¤È¡£¤ªµÙ¤ß¤ÎÁ°Æü¤ËÅò¼ï¤ò»Å¹þ¤ß¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤ª³Ú¤·¤ß²¼¤µ¤¤¡£
¡Ú¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Îµ»ö¡Û
¢£¥Û¥Ã¥È¥±¡¼¥¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ç´ÊÃ±¤Ë¢öËÌ²¤É÷¥·¥Ê¥â¥ó¥í¡¼¥ë
¢£¼êºî¤ê¥Ñ¥ó¤È½Ü¤ÎÌîºÚ¤¬¼çÌò¡ªÍÕ»³¤ÎÊë¤é¤·¤È½Õà¥Ì¡¥Æ¡¼¥Ö¥ë
¢£ÏÃÂê¤Î¤ª¤«¤º¥Þ¥Õ¥£¥ó¤òHM¤È¤ªÆ¦Éå¤Ç¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ë¡ª
¢£¤ª¤ä¤Ä¤Ï¤â¤Á¤í¤óÄ«¿©¤Ë¤â¢ö¥«¥ó¥¿¥ó½Õ¤Î3¿§¾ø¤·¥Ñ¥ó
¢£½é¤á¤Æ¤Ç¤âÈþÌ£¤·¤¯¾Æ¤±¤ë¡ª¡ÖÅÄ¼Ë¤Ñ¤ó¡×¤Îºî¤êÊý