国内最大級の映画レビューサービス・Filmarks(フィルマークス)は、サービス内のデータに基づき「4月第2週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。先週末に高い評価を集めた、最新公開映画7作品がランクインしました。

Filmarks映画初日満足度ランキング(4月第2週)

■7位『映画クレヨンしんちゃん 爆盛!カンフーボーイズ 〜拉麺大乱〜』

[★★★☆☆3.53/5点]レビュー数:197件/人気アニメシリーズ「クレヨンしんちゃん」の劇場版26作目。伝説のカンフー「ぷにぷに拳」の修行に励むしんのすけたちカスカベ防衛隊が、街の平和を守るために謎のラーメン打倒に奮闘する“おバカンフー”アクション大作。

■6位『パシフィック・リム アップライジング』

[★★★☆☆3.60/5点]レビュー数:2,962件/SFアクション大作『パシフィック・リム』の続編。進化を遂げて再び出現した超巨大KAIJUと、新世代の若きパイロットが操る巨大ロボット・イェーガーとの戦いを描く。前作を手がけたギレルモ・デル・トロ監督が製作を務める。

■5位『女は二度決断する』

[★★★☆☆3.78/5点]レビュー数:169件/世界三大映画祭を制した名匠ファティ・アキン監督最新作。突然の爆発事件で夫と息子を失った主人公の女性が、憎しみと絶望の中で下す決断を描いたドラマ。主演ダイアン・クルーガーは、本作で2017年のカンヌ国際映画祭女優賞を受賞。

■4位『さよなら、僕のマンハッタン』

[★★★☆☆3.78/5点]レビュー数:346件/映画『(500)日のサマー』『gifted/ギフテッド』を手がけたマーク・ウェブ監督最新作。サイモン&ガーファンクルの名曲に乗せ、隣人の中年男性や父の愛人との出会いを交えた、NYで暮らす青年の恋愛と成長を描いた青春ヒューマンドラマ。

■3位『心と体と』

[★★★★☆3.87/5点]レビュー数:119件/食肉処理場で働く若い女と、片手が不自由な上司の男。同じ「鹿の夢」を見たことで結びつく孤独な男女の恋を、幻想的かつリアルなタッチで描いたラブストーリー。2017年ベルリン国際映画祭で最高賞の金熊賞をはじめ、4部門を受賞。

■2位『名探偵コナン ゼロの執行人』

[★★★★☆3.91/5点]レビュー数:2,448件/青山剛昌原作の人気アニメ「名探偵コナン」劇場版第22作目。巨大サミット会場を狙った大規模爆破事件を発端に、“真実を暴く”コナンと“正義を貫く”警察庁の秘密組織「ゼロ」、ふたつの魂がぶつかり合う極秘任務ミステリー。

■1位『ラッカは静かに虐殺されている』

[★★★★☆4.11/5点]レビュー数:66件/5年間の死亡者47万人、戦後最悪の人道危機と言われるシリア内戦に迫るドキュメンタリー。市民が結成したジャーナリスト集団RBSSは、スマホを武器に街の惨状をSNSで投稿するが、脅威を感じたイスラム国はやがてRBSSメンバーの暗殺計画に乗り出す。

-----

圧倒的な緊迫感でシリアにおけるメディア戦争を描いた『ラッカは静かに虐殺されている』が、見事先週の初日満足度1位を獲得。「市民視点の生々しいリアルな映像には背筋が凍る」「とにかく一日も早く平和が戻って欲しい」「知るべき事実」など、本作を高く評価するレビューが投稿されています。

邦画では、劇場版第22弾となる『名探偵コナン ゼロの執行人』が第1位という結果に。

以上全7作品、ぜひ映画館で!

本ランキングは、2018年4月第2週に公開された映画を対象に、公開日から2018年4月16日時点のFilmarksでの平均★スコア(5.0点満点)とレビュー数(Mark!数)を集計し、★スコアが高い作品から順に算出したものです。

※本ランキングは公開日から4月16日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。 ※本ランキングは公開日から4月16日までのレビュー数(Mark!数)が30件以上の作品を対象としています。 ※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品が上位となります。 ※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。 ※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。

(C)臼井儀人/双葉社・シンエイ・テレビ朝日・ADK 2018、(C)Legendary Pictures/Universal Pictures.、(C)2017 bombero international GmbH & Co. KG, Macassar Productions, Pathé Production,corazón international GmbH & Co. KG,Warner Bros. Entertainment GmbH、2017(C(C)INFORG - M&M FILM、(C)2018 青山剛昌/名探偵コナン製作委員会、(C)2017 A&E Television Networks, LLC | Our Time Projects, LLC

【あわせて読みたい】

※ 新たな『パシフィック・リム:アップライジング』とは【監督インタビュー】

※ 超話題作が目白押し!GWにお得に映画を観られるオンラインチケット予約

※ 『パシフィック・リム』最新作ほか、少年の心を持つあなたにおすすめの怪獣映画8本